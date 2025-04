To on porwał świat i wygrał Oscara. Gorący hit w końcu zobaczysz w domu

"I'm Still Here": Pierwszy zdobywca Oscara dla Brazylii już w streamingu

Film, który podbił serca widzów na całym świecie i zapisał się na kartach historii brazylijskiej kinematografii, trafił na streaming. "I'm Still Here" od 22 kwietnia można obejrzeć na platformie PREMIERY CANAL+. Choć polska premiera kinowa miała miejsce tuż przed rozdaniem Oscarów, wiele osób nie zdążyło obejrzeć filmu w salach kinowych. Teraz mogą nadrobić zaległości. To właśnie ten poruszający dramat zdobył Oscara dla Najlepszego Filmu Międzynarodowego, stając się tym samym pierwszym brazylijskim filmem uhonorowanym przez Amerykańską Akademię Filmową.

Film rozpoczął swoją triumfalną drogę już w dniu premiery w Brazylii, przyciągając ponad 50 tysięcy widzów i generując 1,1 miliona reali wpływów. W pierwszy weekend, mimo prób bojkotu ze strony części brazylijskiej władzy, niezgadzającej się z treścią fabuły, zdobył pierwsze miejsce w brazylijskim box office, detronizując hollywoodzkie hity takie jak "Venom: Ostatni taniec i "Czerwona Jedynka". Do lutego 2025 roku liczba widzów przekroczyła 5 milionów, a łączny dochód osiągnął zawrotne 25,2 miliona dolarów. To sprawiło, że film ten stał się najbardziej dochodowym filmem w Brazylii od czasu pandemii.

Od frekwencyjnego rekordu do światowej sławy. O czym jest "I'm Still Here"?

Film zachwycił nie tylko widownie całego świata, ale także krytyków. Po premierze na festiwalu w Wenecji publiczność nagrodziła twórców 10-minutową owacją. Fernanda Torres, odtwórczyni głównej roli, zdobyła Złoty Glob i była nominowana do Oscara oraz nagród BAFTA i Critics’ Choice. Produkcja trafiła również na listę pięciu najlepszych filmów zagranicznych 2024 roku według National Board of Review. O czym opowiada "I'm Still Here"?

"I'm Still Here" to film w reżyserii Waltera Sallesa na podstawie scenariusza Murilo Hausera i Heitora Loregi, inspirowany wspomnieniami Marcelo Rubensa Paivy. Akcja toczy się w Rio de Janeiro w latach 70., w trudnym czasie dla kraju. Eunice Paiva (Fernanda Torres) prowadzi spokojne życie z dziećmi, aż pewnego dnia jej mąż Rubens (Selton Mello) zostaje zatrzymany przez władze. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania prawdy, konfrontując się z realiami systemu.

