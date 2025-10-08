"Halloween" (2018): najbardziej dochodowy slasher w historii kina

"Halloween" weszło do kin w październiku 2018 roku i zyskało przychylne opinie krytyków oraz fanów.



Dzieło Davida Gordona Greena stanowi bezpośrednią kontynuację filmu Johna Carpentera z 1978 roku. Choć jest to 11 produkcja z serii, jej treść ignoruje wcześniejsze sequele. Film okazał się kasowym przebojem; choć jego budżet wynosił jedynie 10 milionów dolarów, wygenerował przychód liczący 255 milionów dolarów. Stał się w ten sposób najbardziej dochodowym slasherem w historii kina. W Polsce produkcję obejrzało ponad 120 tysięcy widzów. Gigantyczny sukces zachęcił twórców, by stworzyć jeszcze dwie części: "Halloween zabija" (2021) oraz "Halloween. Finał" (2022).

Reklama

W filmie możemy zobaczyć Jamie Lee Curtis, która powróciła do kultowej roli Laurie Strode. Jej bohaterka zmuszona jest do ponownej konfrontacji z traumą sprzed 40 lat i z zamaskowanym Michaelem Myersem.

Do obsady dołączyły również takie gwiazdy, jak: Judy Greer, Andi Matichak, Haluk Bilginer czy Will Patton. W produkcji możemy usłyszeć muzykę Johna Carpentera, który skomponował ją wraz z synem, Codym.

"Halloween" w streamingu. Gdzie oglądać?

"Halloween" z 2018 roku jest idealną propozycją na chłodny, październikowy wieczór. Film można znaleźć w bibliotece platformy streamingowej Netfliks.

Zobacz też:

To najlepszy film tego roku? Pierwsi widzowie są zachwyceni

