W ostatnich dniach na HBO Max w Polsce królują nowo dodane tytuły. Bezkonkurencyjnym numerem jeden jest najnowsza odsłona kultowej serii. "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" nie schodzi ze szczytu rankingu. W dalszej części zestawienia znalazły się również wcześniejsze części tego cyklu.

Sporym zainteresowaniem cieszy się także inna legendarna seria filmowa. "Królestwo planety małp" w reżyserii Wesa Balla, które miało kinową premierę w ubiegłym roku, obecnie zajmuje drugie miejsce w TOP 10 filmów ostatnich dni w Polsce. Na platformę trafiły ostatnio także wcześniejsze odsłony: "Geneza planety małp", "Ewolucja planety małp" oraz "Wojna o planetę małp". Trzecie miejsce w rankingu utrzymuje "Babygirl", obecne w zestawieniu od kilku tygodni.

O serii "Planeta małp"

"Królestwo planety małp" rozgrywa się 300 lat po wydarzeniach, które widzowie oglądali w poprzedniej części, czyli "Wojnie o planetę małp" z 2017 roku. Małpy są dominującym gatunkiem, a ludzie zostali zmuszeni do życia w cieniu. Podczas gdy despotyczny przywódca małp buduje swoje imperium, młody samiec wyrusza w niezwykle trudną podróż, która zmieni jego dotychczasowe wyobrażenie o przeszłości, a nowe decyzje wpłyną na przyszłość zarówno małp, jak i ludzi.

Pierwszy film z serii, "Planeta małp" z 1968 roku w reżyserii Franklina J. Schaffnera, oparty był na powieści Pierre’a Boulle'a. Opowieść o astronaucie lądującym na planecie rządzonej przez inteligentne małpy stała się przełomem w gatunku science fiction. W kolejnych latach powstały cztery bezpośrednie kontynuacje, które rozwijały świat małp i ludzi.

W 2001 roku Tim Burton podjął się stworzenia nowej wersji historii, jednak jego film spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków i widzów. Prawdziwy renesans serii nastąpił w latach 2011–2017. "Geneza planety małp" (2011) ukazywała początki inteligentnych małp, "Ewolucja planety małp" (2014) badała narastające konflikty z ludźmi, a "Wojna o planetę małp" (2017) stanowiła zwieńczenie losów Cezara.