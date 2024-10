Dwa "Predatory" jednego roku! Wytwórnia ma ambitne plany

Nowy film z uniwersum "Predatora"

Ogłoszono datę premiery nowego filmu z uniwersum legendarnej serii. "Predator: Badlands" zadebiutuje w kinach 7 listopada 2025 roku. Zajął miejsce nowego "Blade'a" w kalendarzu — produkcja została ostatnio z niego usunięta.

W roli głównej "Predator: Badlands" wystąpi Elle Fanning, która według doniesień jest fanką serii. Reżyserią zajmie się Dan Trachtenberg. Twórca zdobył uznanie dzięki filmowi sci-fi o tytule "10 Cloverfield Lane", a dwa lata temu był wychwalany przez widzów i recenzentów za całkiem udanego "Predatora: Prey" .

Reklama

Intensywny rok

Teraz studio 20th Century Fox zapowiada kolejny film z serii "Predator". Szef wytwórni zdradził żadnych szczegółów, jednak wiemy, że tajemniczy projekt wyreżyseruje również Dan Trachtenberg i prawdopodobnie od razu zadebiutuje na platformie Disney+.



"Po tym, jak Prey odniósł sukces, Dan [Trachtenberg] wrócił i powiedział, że nie chce robić Prey 2. A my na to: ‘To, co chcesz zrobić?’. I podrzucił mnóstwo pomysłów, które były szalone, ale naprawdę fajne. Właściwie zrobiliśmy dwa z nich. To właśnie one ukażą się w przyszłym roku" - zdradził Steve Asbell, prezes wytwórni.

Dowiedzieliśmy się też, że powstanie bezpośrednia kontynuacja filmu "Obcy: Romulus" . Prezes wyznał, że druga część już w trakcie produkcji, a Cailee Spaney oraz David Jonsson powrócą w rolach Rain i Andy’ego.

"Pracujemy teraz nad pomysłem na kontynuację. Nie sfinalizowaliśmy jeszcze naszej umowy z Fede [Alvarezem], ale zamierzamy to zrobić, a on ma pomysł, nad którym pracujemy" - wyjaśnił.

Nasuwa się pytanie, czy zanosi się na kolejną produkcję z serii "Obcy kontra Predator" i, mimo że prezes nie chciał podawać szczegółów, wyznał, że taki scenariusz jest prawdopodobny.

Ostatnim smaczkiem jest informacja, że powstaje kolejna część "Królestwa Planety Małp", zaplanowana na 2027 rok.