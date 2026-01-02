Polski film numerem jeden na Netfliksie. Nowa komedia rozgrzewa wyobraźnię

"Seks dla opornych": polska komedia z gwiazdorską obsadą. Nie brakuje śmiałych scen

Basia ( Ilona Ostrowska ) i Grzegorz ( Piotr Adamczyk ), małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać. Namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik "Seks dla opornych" próbuje rozpalić dawny ogień namiętności.

Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

Za reżyserię odpowiada Rafał Skalski, twórca "Nocy w przedszkolu". Scenariusz napisał Marek Baranowski. Film trafił do polskich kin 17 października 2025 roku, a od kilku dni można zobaczyć go również w streamingu.

"Seks dla opornych" już w streamingu. Nowy numer jeden Netfliksa

"Seks dla opornych" to zabawna i czuła opowieść o odnajdywaniu się na nowo, odkrywaniu swoich potrzeb i sztuce kochania, która nie ma terminu ważności. Produkcja jest obecnie na pierwszym miejscu w Top 10 najchętniej oglądanych tytułów na Netfliksie.

