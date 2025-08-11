Nowy hit Netfliksa. Skandynawski thriller podbił serca widzów

"Uczciwe życie": szwedzki thriller podbija Netfliksa. O czym opowiada?

Simon ma nadzieję, że wraz z przyjazdem do Lund zacznie naprawdę żyć, ale studia prawnicze szybko go rozczarowują. Podczas protestu poznaje młodą anarchistkę imieniem Max i zupełnie traci dla niej głowę. Dziewczyna wprowadza go do oszałamiającego świata pełnego ekscesów, przekraczania granic i ogromnego ryzyka. Gdy Simon dostrzega niebezpieczeństwo sytuacji, okazuje się, że zabrnął już za daleko i nie może się wycofać.

"Uczciwe życie" to thriller o zdradzie, klasowości i kuszącym życiu poza prawem. W rolach głównych wystąpił duet młodych aktorów: Simon Lööf (Threesome") oraz Nora Rios ("Kalifat").

Reżyserią zajął się Mikael Marcimain ("Call Girl", "Po horyzont"), scenariusz natomiast napisała Linn Gottfridsson ("Miasto niedźwiedzia").

"Uczciwe życie" już w streamingu. Polacy oglądają na potęgę

Premiera produkcji odbyła się 31 lipca. Od tego czasu "Uczciwe życie" Netfliksa znajduje się w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych filmów w Polsce.

