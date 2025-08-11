Nowy hit Netfliksa. Skandynawski thriller podbił serca widzów
"Uczciwe życie" to nowy szwedzki thriller, który kilka dni temu zadebiutował na Netfliksie. Film szybko zdobył popularność wśród polskich widzów i obecnie znajduje się w rankingu najchętniej oglądanych tytułów. Przedstawiony w produkcji niebezpieczny, ale i atrakcyjny świat buntu sprawia, że trudno oderwać się od ekranu.
Simon ma nadzieję, że wraz z przyjazdem do Lund zacznie naprawdę żyć, ale studia prawnicze szybko go rozczarowują. Podczas protestu poznaje młodą anarchistkę imieniem Max i zupełnie traci dla niej głowę. Dziewczyna wprowadza go do oszałamiającego świata pełnego ekscesów, przekraczania granic i ogromnego ryzyka. Gdy Simon dostrzega niebezpieczeństwo sytuacji, okazuje się, że zabrnął już za daleko i nie może się wycofać.
"Uczciwe życie" to thriller o zdradzie, klasowości i kuszącym życiu poza prawem. W rolach głównych wystąpił duet młodych aktorów: Simon Lööf (Threesome") oraz Nora Rios ("Kalifat").
Reżyserią zajął się Mikael Marcimain ("Call Girl", "Po horyzont"), scenariusz natomiast napisała Linn Gottfridsson ("Miasto niedźwiedzia").
Premiera produkcji odbyła się 31 lipca. Od tego czasu "Uczciwe życie" Netfliksa znajduje się w rankingu Top 10 najchętniej oglądanych filmów w Polsce.
Zobacz też:
Polska perełka trafiła do streamingu. Ten film porusza do łez