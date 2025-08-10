Polska perełka trafiła do streamingu. Ten film porusza do łez

"Innego końca nie będzie": poruszająca historia o rodzinie i stracie

"Innego końca nie będzie" - zwycięzca plebiscytu publiczności 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego - to pełna szczerych emocji opowieść o nadziei na przyszłość, odbudowie rodzinnych relacji i sile wspomnień. Na ekranie zobaczymy gwiazdę serialu "Morderczynie" - Maję Pankiewicz, czterokrotną laureatkę Orłów - Agatę Kuleszę, docenionego przez widzów serialu "1670" Bartłomieja Topę, a także Sebastiana Delę ("#BringBackAlice"), Cezarego Łukaszewicza ("Chłopi") i Klementynę Karnkowską ("Wyrwa").

Po dłuższej nieobecności, Ola, najstarsza z trójki rodzeństwa, postanawia wrócić w rodzinne strony. Chociaż na pierwszy rzut oka wszystko wygląda znajomo, to w rzeczywistości życie jej bliskich ruszyło dalej. Mama ma nowego partnera, w garażu brakuje ulubionego samochodu taty, a rodzinny dom wkrótce ma zostać sprzedany. Relacje z bratem, siostrą i matką są dalekie od ideału. Ola wie, że to ostatni moment, aby pogodzić się z przeszłością i zacząć żyć na nowo. Pomogą w tym pełne ciepłych wspomnień rodzinne kasety video i zdjęcia znalezione na strychu.

Film jest debiutem pełnometrażowym Moniki Majorek. Autorka została uhonorowana Jantarem im. Stanisława Różewicza podczas koszalińskiego festiwalu Młodzi i Film oraz została pierwszą laureatką Nagrody im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego reżysera filmu w Konkursie Polskim podczas festiwalu BellaTOFIFEST.

"Innego końca nie będzie": polska produkcja już w streamingu. Gdzie oglądać?

"Innego końca nie będzie" to szczera i emocjonalna produkcja, która poruszy nawet najtwardsze serca. Majorek podeszła do tematu straty z ogromną wrażliwością, nie bojąc się ukazania tego, w jaki sposób trudne emocje oraz wspomnienia wpływają na rodzinę. Film od kilku dni można już zobaczyć na platformie Canal+.

