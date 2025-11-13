"Szeregowiec Ryan" w reżyserii Stevena Spielberga jest już dostępny w ofercie giganta streamingowego. Produkcja z 1998 roku, nagrodzona pięcioma Oscarami, uznawana jest za jeden z najważniejszych filmów wojennych w historii kina. W obsadzie występują m.in. Tom Hanks, Matt Damon i Tom Sizemore, a za zdjęcia odpowiada Janusz Kamiński.

"Szeregowiec Ryan": jedno z najważniejszych dzieł kina

Akcja filmu "Szeregowiec Ryan" w reżyserii Stevena Spielberga rozgrywa się podczas II wojny światowej, tuż po inwazji aliantów w Normandii (D-Day), 6 czerwca 1944 roku. Po lądowaniu na plaży Omaha kapitan John H. Miller (Tom Hanks) otrzymuje rozkaz wyruszenia z oddziałem ośmiu żołnierzy na misję specjalną: mają odnaleźć i sprowadzić z frontu szeregowego Jamesa Francisa Ryana (Matt Damon).

Ryan jest ostatnim żyjącym z czterech braci, z których trzej zginęli już w walce. Wojsko chce odesłać go do domu, by oszczędzić matce kolejnej straty. Oddział Millera wyrusza więc w głąb Francji, narażając życie w poszukiwaniu jednego człowieka.

Film został przyjęty z ogromnym uznaniem zarówno przez krytyków, jak i widzów, stając się jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych dzieł kina wojennego. Jego realistyczne przedstawienie desantu w Normandii, osiągnięte dzięki nowatorskim zdjęciom Janusza Kamińskiego i bezkompromisowej reżyserii Stevena Spielberga, zrewolucjonizowało sposób ukazywania wojny na ekranie. Film stał się wzorem dla późniejszych produkcji, takich jak serial "Kompania braci" czy film "1917".

"Szeregowiec Ryan" zdobył pięć Oscarów, w tym za reżyserię i zdjęcia, oraz liczne inne nagrody, a mimo przegranej w kategorii "Najlepszy film" jego wpływ na historię kina pozostaje niepodważalny.

"Szeregowiec Ryan" online. Gdzie oglądać?

Film "Szeregowiec Ryan" jest dostępny na Netfliksie.

