Jeden z najbardziej kultowych horrorów lat 90. Właśnie trafił na Netflix

To jeden z najbardziej kultowych horrorów o wampirach, który na zawsze zapisał się w historii kina. "Drakula" Francisa Forda Coppoli, z niezapomnianą rolą Gary’ego Oldmana, zdobył aż trzy Oscary i dziś ponownie zachwyca, tym razem na Netflixie.

"Drakula" Coppoli i Oldman w roli nieśmiertelnego hrabiego

Film "Drakula" z 1992 roku (znany także jako "Bram Stoker’s Dracula") powstał na podstawie powieści Brama Stokera z 1897 roku. Coppola stworzył gotyckie widowisko, w którym klasyczna historia zyskała nowoczesny wymiar, a muzyka Wojciecha Kilara dodała produkcji monumentalnego charakteru.

Na ekranie pojawiła się plejada gwiazd: Gary Oldman jako hrabia Drakula, Winona Ryder jako Mina, Anthony Hopkins w roli profesora Van Helsinga oraz Keanu Reeves jako Jonathan Harker. To obsada, która już na starcie uczyniła projekt jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów lat 90.

Sukces kasowy i Oscary dla "Drakuli"

Produkcja kosztowała 40 milionów dolarów, a przyniosła ponad 215 milionów wpływów na świecie. Uwzględniając inflację, to dziś niemal pół miliarda dolarów - wynik, który stawia film w czołówce najbardziej dochodowych tytułów o wampirach.

Akademia Filmowa doceniła także stronę wizualną i techniczną dzieła. "Drakula" zdobył trzy Oscary - za najlepsze kostiumy, charakteryzację oraz montaż dźwięku.

Choć od premiery minęły już ponad trzy dekady, produkcja Coppoli nieustannie pojawia się w prestiżowych zestawieniach. Entertainment Weekly umieściło go wśród pięciu najlepszych filmów o wampirach, a magazyn "Esquire" określił jako "najbardziej zmysłowy horror w historii".

Również IndieWire w 2024 roku wskazało "Drakulę" na 71. miejscu listy 100 najlepszych horrorów wszech czasów. To dowód, że film przetrwał próbę czasu i nadal inspiruje zarówno widzów, jak i twórców kina grozy.

Fabuła "Drakuli" - gotycka miłość i mroczna obsesja

Akcja filmu rozgrywa się pod koniec XIX wieku. Jonathan Harker, młody prawnik, przybywa do Transylwanii, aby pomóc hrabiemu Drakuli w sprawach majątkowych. Nie zdaje sobie sprawy, że jego gospodarz jest legendarnym wampirem.

Hrabia zauważa na zdjęciu narzeczoną Jonathana - Minę, która przypomina mu dawną ukochaną, Elżbietę. Pragnąc odzyskać utraconą miłość, Drakula więzi prawnika, a sam udaje się do Londynu. To właśnie tu rozpoczyna się dramatyczna historia obsesji, pożądania i walki dobra ze złem.

"Drakula" na Netflix - kultowy horror znów dostępny

Od dziś "Drakula" Coppoli dostępny jest w bibliotece Netflixa. To znakomita okazja, aby przypomnieć sobie jedną z najpiękniejszych i najbardziej nastrojowych ekranizacji literatury grozy. Dla wielu widzów będzie to powrót do klasyki, a dla młodszych - odkrycie filmu, który zdefiniował obraz wampira w popkulturze lat 90.