"Pod szarym niebem" (2024)

Białoruś, 2020. W kraju trwają protesty po wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z pacyfikacji pokojowej demonstracji. Zostaje namierzona przez milicyjny dron, lecz kontynuuje relację. Zostaje zatrzymana. Mąż Leny, Ilja, przygotowuje wyjazd za granicę. Czeka, aż Lena wyjdzie z aresztu. Jednak reżim nie ma zamiaru jej wypuścić. Władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje. Film jest inspirowany historią małżeństwa białoruskich dziennikarzy: Igora Iljasha i Katsiaryny Andryevej, która została aresztowana w listopadzie 2020.

"Pod szarym niebem" Mary Tamkovich było pokazywane podczas założonego przez Roberta De Niro festiwalu Tribeca Film Festival i 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie nagrodzono je za debiut reżyserski. Produkcja została również uhonorowana nagrodą dziennikarzy i Wielkim Jantarem na festiwalu Młodzi i Film oraz Złotym Aniołem w Konkursie Polskim na BellaTOFIFEST.

"Pierwsza krowa" (2019)

W dramacie "Pierwsza krowa" Kelly Reichardt bierze przykład z samego Roberta Bressona i tworzy własną wersję "Na los szczęścia, Baltazarze", zamieniając przekazywanego z rąk do rąk osiołka na samotną krowę - pierwszą, która pojawia się w XIX-wiecznym Oregonie.

Choć jej zamożny brytyjski właściciel potrzebuje tylko odrobiny mleka do swojej popołudniowej herbaty, to para prostych przybyszów ma nieco inne plany wobec niej. Chiński imigrant (Orion Lee) i nieśmiały, aspirujący piekarz Cookie (John Magaro) zakradają się nocą do stojącego spokojnie zwierzęcia. Już wkrótce po ich nielegalne wypieki ustawia się kolejka szukających lepszego życia traperów.

"W dzikim galopie" (2024)

Lata 50 XX wieku. Nowożeńcy Muriel (Daisy Edgar-Jones) i Lee (Will Poulter) opuszczają swój dom w Kansas, aby rozpocząć nowe życie w San Diego, gdzie będą mieli stałą pracę i dom. Tymczasem brat mężczyzny, Julius (Jacob Elordi) wraca z wojny koreańskiej bez żadnych długoterminowych planów. Świetnie gra w pokera, więc trafia do Las Vegas, gdzie nadzoruje kasyno i zaprzyjaźnia się z Henrym (Diego Calva), który podobnie jak Julius kocha hazard. Przez cały ten czas Muriel koresponduje ze szwagrem, choć żadne z nich nie zdaje sobie sprawy, jak wiele mają ze sobą wspólnego. Znudzona życiem kobieta w tajemnicy zaczyna bawić się wyścigi konne i wygrywać. Wkrótce wyrusza z Juliusem w podróż, podczas której narażają się na większe niebezpieczeństwo, niż oboje się spodziewali.

Za reżyserię filmu "W dzikim galopie" odpowiada Daniel Minahan, który pracował wcześniej przy takich produkcjach, jak "Czysta krew", "Halston" czy "Gra o tron".

Grudniowe nowości na HBO Max: "Gniazdo" (2020)

Rory (Jude Law) dostaje propozycję pracy i namawia swoją żonę Allison (Carrie Coon) na przeprowadzkę do Londynu, gdzie wreszcie ma szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść luksusowe życie, o jakim zawsze marzył.

Bez względu na koszty, wynajmuje imponującą posiadłość na przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i wysoka pozycja społeczna wydają się być na wyciągnięcie ręki, Rory idzie o krok dalej i łamie wszelkie zasady, podejmując coraz większe ryzyko. Bez skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w spiralę kłamstw, a w pozornie idealnym życiu małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. Wielki dom obnaża wzajemnie skrywane tajemnice, a to, co na zewnątrz wydawało się prawdziwą sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazuje się demaskować prawdziwe oblicza małżonków.

"Coś się kończy, coś zaczyna" (2019)

Daphne rzuca pracę, rozstaje się z chłopakiem, przeprowadza do siostry i chce zmienić coś w swoim życiu: postanawia odpocząć od związków. Jednak kiedy na jednej imprezie poznaje Jacka i Franka, i zaczyna spotykać się z nimi jednocześnie, plan Daphne rozpływa się w powietrzu.



"Coś się kończy, coś zaczyna" to opowieść o niezależnej, współczesnej dziewczynie, która przeżywa rozterki miłosne i zastanawia się, jak dalej pokierować swoim życiem. Kapitalna w tej roli Shailene Woodley wcieliła się w rozważną i romantyczną naszych czasów. Na ekranie towarzyszą aktorce Jamie Dornan oraz Sebastian Stan, przy których grana przez Woodley Daphne ćwiczy dwie wersje samej siebie i scenariusze życia, jakie mogłyby się jej przydarzyć.

Scenariusz do najnowszego filmu reżysera Drake'a Doremusa, napisała wzięta amerykańska pisarka Jardine Libaire, autorka powieści "White Fur" i "Here Kitty, Kitty", która niezwykle trafnie uchwyciła miłosne rozterki głównej bohaterki "Coś się kończy, coś zaczyna".

