Dwie pierwsze części serii - filmy "Teściowie" (2021) i "Teściowie 2" (2023) - podbiły serca polskich kinomanów. Teraz nadchodzi czas, by to samo stało się w przypadku "Teściów 3" .

"Teściowie 3": co wiemy o trzeciej części filmu?

W trzeciej części spotykamy się z bohaterami, którzy tym razem przyjeżdżają do spokojnego ośrodka na prowincji na rodzinną uroczystość. Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) organizują chrzciny wnuka, na które zapraszają Małgorzatę (Maja Ostaszewska) wraz z przyjaciółką, psychoterapeutką Grażyną. Na spotkaniu pojawia się również były mąż Małgorzaty, Andrzej (Marcin Dorociński), który przylatuje specjalnie z Australii - i tym razem nie jest sam. Atmosfera spotkania szybko wymyka się spod kontroli.

W nowych bohaterów wcielą się Magdalena Popławska i Wojciech Mecwaldowski. Na fotelu reżysera zasiadł twórca części pierwszej, Kuba Michalczuk.

"Film nie tylko przed widzami, ale i przed aktorami odkrywa nieznane oblicza bohaterów. Jeśli więc ktoś myśli, że dużo się działo, to mogę powiedzieć tylko, że spokojny wstęp mamy za sobą, czas na prawdziwą bitwę" - zapowiada reżyser.

Scenarzystą wszystkich trzech części jest Marek Modzelewski, który po raz kolejny celnie diagnozuje społeczeństwo i rodzinne relacje, wpisując je w błyskotliwą formę komediową.

Uczestnicy festiwalu BellaTOFIFEST mieli okazję zapoznać się z nową odsłoną serii podczas specjalnego pokazu, który odbył się 2 lipca. Wejściówki rozeszły się w błyskawicznym tempie i to kilka dni przed planowaną projekcją. Po seansie widzowie mogli wziąć udział w spotkaniu z aktorką Mają Ostaszewską oraz producentką Anną Bartenbach, które opowiedziały o kulisach filmu. Odtwórczyni postaci Małgorzaty nie kryła ekscytacji z ponownej pracy z tą niezwykłą ekipą filmową:

"Skończywszy projekt, nie rozmyślam nad Małgorzatą. Jednak nie ukrywam, że powrót do tej formuły, jak i do ludzi, którzy to tworzą, jest za każdym razem wielką radością. [...] Chociaż nadużywamy tego określenia, to jest to dream team. Naprawdę tak jest. To jest skład, który się bardzo lubi i wspiera. [...] Byłam przeszczęśliwa, a w zasadzie cała nasza trójka, że wrócił także Andrzej, czyli Marcin Dorociński".

Fabuła trzeciej części sięga jeszcze głębiej do psychiki bohaterów, pozwala im się otworzyć i szczerze skonfrontować się z trudnymi emocjami. To powiew świeżości, choć wciąż nie brakuje wyczekiwanych momentów humorystycznych:

"Zastanawialiśmy się, co tam jeszcze można odkryć. Zależało nam, żeby podkreślić to, co jest wrażliwe, samotność bohaterów, zagubienie. Adam i Iza są tam bardzo poruszający. [...] Lubię to, gdy się śmiejemy, a zaraz potem przychodzi wzruszenie" - dodała aktorka.

Okazuje się jednak, że powrót Marcina Dorocińskiego do produkcji nie był sprawą oczywistą, a wynikiem przypadku. O wszystkim zgromadzonym widzom opowiedziała producentka Anna Bartenbach:

"To dzięki Mai Marcin się pojawił w tej trzeciej części. Plan był początkowo trochę inny w związku z jego licznymi zajęciami. Przypadkowo spotkała go na ulicy, zaczęli rozmawiać o planach i kiedy dowiedział się o kolejnej odsłonie 'Teściów' zawiesił się na chwilę i powiedział: 'Ja bym z przyjemnością zagrał'. W ogóle go nie braliśmy pod uwagę, bo uznaliśmy, że jest tak zajęty zagranicznymi produkcjami, że nawet nie śmieliśmy do niego dzwonić. A tu się okazało, że sam wyraził chęć powrotu.".

Maja Ostaszewska ujawniła natomiast, że uwielbia pracować przy gatunku komedii. Jest to dla niej odświeżające oraz pozwalające nabrać dystansu do siebie i świata:



"Teraz wszyscy interpretują wiele rzeczy w negatywny sposób. Jak mówi Olga Tokarczuk, mamy kryzys rozumienia ironii, ja uważam, że mamy także kryzys rozumienia metafory. W związku z tym po prostu musimy się śmiać, gdzie tylko się da. Formuła komedii jest dla mnie jak oddech, uwielbiam to robić i bardzo to jest potrzebne".

"Trochę czasem z siebie się chichramy, dorzucamy rzeczy z własnych doświadczeń. To wszystko są zlepki naszych obserwacji. Komedia daje szansę pośmiania się z samej siebie" - dodała.



Zapytana o szansę na zrealizowanie czwartej odsłony komedii, producentka odparła tajemniczo: "Być może taki szalony pomysł się pojawi".

"Teściowie 3": kiedy premiera w kinach?

Po wyjściu z sali kinowej pojawiało się wiele głosów, że najnowsza produkcja przebija poziomem drugą odsłonę. Scenariusz po raz kolejny celnie diagnozuje społeczeństwo i robi to w sposób inteligentny, zabawny, a w wielu momentach również poruszający i skłaniający do refleksji. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w pokazie, przekonają się o tym już 12 września, kiedy "Teściowie 3" wejdą do kin.

