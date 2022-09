Do 10 września potrwa tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W ramach wydarzenia swoją światową premierę miał nowy obraz Andrew Dominika. Biograficzny dramat "Blondynka" , który oparty jest na bestsellerowej książce Joyce Carol Oates, to fabularyzowany portret Marilyn Monroe, legendarnej gwiazdy Fabryki Snów i jednej z największych ikon popkultury.

Produkcja traktuje o burzliwym życiu słynnej aktorki, wskazując zarazem na ogromną cenę, jaką przyszło jej zapłacić za globalną sławę i uwielbienie milionów fanów. "Od niestabilnego dzieciństwa Normy Jeane przez jej drogę do sławy i skomplikowane romanse - "Blondynka" zaciera granice faktów i fikcji, aby pokazać pogłębiający się rozłam między publiczną i prywatną tożsamością gwiazdy" - brzmi oficjalny opis fabuły.

Jak donosi Variety, film został nagrodzony na festiwalu 14-mintowymi owacjami na stojąco, a tuż po pojawieniu się napisów końcowych zgromadzona w Palazzo del Cinema publiczność zaczęła skandować imię odtwórczyni głównej roli.

Ana de Armas i duch Marilyn Monroe

W Marilyn Monroe wcieliła się kubańska aktorka Ana de Armas , którą widzowie znają z takich produkcji, jak "Głęboka woda", "The Gray Man" czy "Na noże". Z relacji agencji prasowej Reuters wynika, że była partnerka Bena Afflecka z planu filmowego wyniosła zgoła mistyczne doświadczenie. De Armas ujawniła bowiem, że w czasie kręcenia "Blondynki" nawiedzał ją duch bohaterki. "Naprawdę wierzę w to, że była tam z nami. Czułam to. Wiem, że brzmi to nierealnie, ale to prawda. Była wszystkim, o czym wtedy myślałam, mówiłam i marzyłam" - wyznała.

Aktorka zapewniła ponadto, że duch legendy kina wyraził aprobatę wobec wizji reżysera i działań ekipy filmowej. "Wszyscy wyczuwaliśmy w powietrzu jej obecność. Ciążyła na nas wielka odpowiedzialność, by wykonać dobrą pracę i odpowiednio uhonorować dziedzictwo Marilyn. Aprobowała to, co robiliśmy, jestem o tym przekonana. Nie próbowałam nawet się przed tym bronić. Mieliśmy świadomość, że jesteśmy niejako na jej usługach - tworzymy coś dużo większego od nas i bardziej wyjątkowego niż zwykły film biograficzny" - stwierdziła gwiazda.

W jednym z wcześniejszych wywiadów aktorka podkreśliła, że nie starała się za wszelką cenę naśladować Monroe. "Interesowały mnie raczej jej uczucia, wątpliwości, motywacje. Chciałam uchwycić jej ludzką stronę" - zdradziła.

"Blondynka" trafi do katalogu Netflixa już 28 września.

