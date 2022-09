"Zjawa" z Leonardo DiCaprio zniknie z Netfliksa 14 września 2022 r.

" Zjawa " to ekranizacja powieści Michaela Punke w reżyserii Alejandro González Iñárritu . Akcja dzieje się w 1822 roku. Hugh Glass, traper i poszukiwacz przygód, zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia i poważnie raniony w niedostępnym, górzystym terenie. Przeczuwając, że zbliża się śmierć, opłaca dwóch najemników, by czuwali przy nim do końca i zapewnili mu pochówek.

Ci porzucają go i uciekają z pieniędzmi. Wbrew wszystkiemu Glassowi udaje się przetrwać i rusza w pościg za zbiegłymi najemnikami, by wymierzyć im sprawiedliwość.

W jednej ze scen bohater grany przez DiCaprio musiał zjeść wątrobę bizona. Aktor uznał, że sztuczna nie odpowiada przyjętym przez niego standardom realizmu, dlatego zjadł prawdziwą.

Ten wyczyn zaimponował nawet reżyserowi. Innaritu przyznał, że obawiał się o zdrowie swojego aktora, ale stwierdził, że był to doskonały pomysł, który uwiarygodnił "prawdę ekranu".

W roli głównej wystąpił Leonardo DiCaprio , a u jego boku można zobaczyć takich aktorów jak: Tom Hardy , Will Poulter , Domhnall Gleeson .

"Zjawa" zniknie z Netfliksa 14 września 2022 r.

Film dokumentalny "Będziesz legendą, człowieku" zostanie usunięty z Netfliksa 14 września 2022 r.

Kamera Marcina Koszałki towarzyszy piłkarzom przez 24 godziny na dobę, docierając w miejsca i rejestrując momenty, jakich nigdy nie udało się pokazać żadnej stacji telewizyjnej. Chwile słabości, triumfu, rozczarowania - po raz pierwszy, bez cenzury, zostaną zaprezentowane z perspektywy samych piłkarzy. Pierwszoplanowymi bohaterami filmu są Damien Perquis - zmagający się z trudnościami z adaptacją w polskiej kadrze oraz twardziel i dobry duch drużyny - Marcin Wasilewski.

" Będziesz legendą, człowieku " zostanie usunięty z Netfliksa 14 września 2022 r.

"Strażnicy cnoty": Film dostępny na Amazon Prime Video do 13 września 2022 r.

Podczas zbliżającego się balu maturalnego Julie ( Kathryn Newton ) planuje stracić cnotę ze swoim chłopakiem Austinem (Graham Phillips). Informuje o tym swoje najlepsze przyjaciółki: Kaylę (Geraldine Viswanathan) i Sam (Gideon Adlon). Słysząc pomysł Julie, Kayla obiecuje zrobić to samo, Sam również dołącza do paktu, choć robi to niechętnie.

O planach dziewczyn dowiadują się ich rodzice, którzy postanawiają zrobić wszystko, by pokrzyżować im plany.

Film " Strażnicy cnoty " dostępny na Amazon Prime Video tylko do 13 września 2022 r.

"Smętarz dla zwierzaków" zostanie usunięty z Amazon Prime Video 13 września 2022 r.

" Smętarz dla zwierzaków " to film z 2019 roku na podstawie kultowej powieści Stephena Kinga. Dr Louis Creed ( Jason Clarke ), po przeprowadzce z żoną (Amy Seimetz) i ich dwojgiem małych dzieci z Bostonu do wiejskiego Maine, odkrywa ukryte głęboko w lesie dziwne, tajemnicze cmentarzysko. Kiedy w rodzinie dochodzi do tragedii, Louis zwraca się z prośbą o pomoc do swego nieco dziwacznego sąsiada ( John Lithgow ). Ich wspólne odkrycie będzie miało przerażające konsekwencje...

"Smętarz dla zwierzaków" zostanie usunięty z Amazon Prime Video 13 września 2022 r.

Jakie filmy i seriale znikają z Netfliksa? [wrzesień 2022 r. - PEŁNA LISTA]

"Wojenne dziewczyny" - 01.09

"Justice" - 01.09

"Wojna o prąd" - 02.09

"Apaches" 07.09

"Trzech Chrystusów" - 09.09

"Amatorzy" - 10.09

"Ja teraz kłamię" - 13.09

"Piąte: Nie odchodź" - 14.09

"Zjawa" - 14.09

"Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę" - 14.09

"Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń" - 14.09

"Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa" - 14.09

"Pinokio" - 14.09

"Idealnie dobrani" - 14.09

"Będziesz legendą, człowieku" - 14.09

"Charité na wojnie" - 19.09

"Mobile Suit Gundam UC" - 19.09

"Charite" - 19.09

"The Royal House of Windsor" - 29.09

"Psi patrol" - 29.09

"SpongeBob Kanciastoporty" - 29.09

"My Little Pony: Equestria Girls - Opowieści z Canterlot High" - 30.09

"Noddy: detektyw w krainie zabawek" - 30.09

"Odlotowe agentki" - 30.09

Jakie filmy i seriale znikają z HBO Max? [wrzesień 2022 r. - PEŁNA LISTA]

"Test na przyjaźń" - 09.09

"Elity z wybrzeża" - 12.09

"Kac Vegas w Bangkoku" - 30.09

"Wdech, wydech" - 30.09

"Nagie zwierzęta" - 30.09

"Jack Reacher: Nigdy nie wracaj" - 30.09

"Świadek" - 30.09

"Ave, Cezar!" - 30.09

"Świt żywych trupów" - 30.09

"Wilk ze Snow Hollow" - 30.09

"Hotel Coppelia" - 30.09

"Jeszcze jest czas" - 30.09

"Deadpool 2" - 30.09

"Zakładnik" - 30.09

"Steve Jobs" - 30.09

"Koszerny pocałunek" - 30.09

"Ostatnia rozmowa" - 30.09

"Habla now: Latynosi mają głos" - 30.09

"Kac Vegas 3" - 30.09

"Kim jest kobieta?" - 30.09

"Wysoki sądzie" - 30.09

"Kac Vegas" - 30.09

"Psi Patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!" - 30.09

"Gundala" - 30.09

"Ten jedyny" - 30.09

"Zamiana" - 30.09

"Zwierzęta nocy" - 30.09

"Wonder Woman 1984" - 30.09

"Deadpool" - 30.09

"Logan: Wolverine" - 30.09

"Dobranoc" - 30.09

"150 magicznych wróbelków" - 30.09

"Raport mniejszości" - 30.09

"Czarny niedźwiedź" - 30.09

"Okrucieństwo nie do przyjęcia" - 30.09

"Jack Reacher: Jednym strzałem" - 30.09

"Interstellar" - 30.09

"Władca Paryża" - 30.09

Jakie filmy znikają z Amazon Prime Video? [wrzesień 2022 r. - PEŁNA LISTA]

"Jak wytresować smoka 3" - 03.09

"Nowe oblicze Greya" - 05.09

"Pacific Rim: Rebelia" - 07.09

"Johnny English: Nokaut" - 09.09

"Uncle Drew" - 11.09

"Prawda czy wyzwanie" - 11.09

"Strażnicy cnoty" - 13.09

"Zabójcze maszyny" - 15.09

"Druhny" - 15.09

"Smętarz dla zwierzaków" - 17.09

"Śmierć nadejdzie dziś 2" - 19.09

"Maria, królowa Szkotów" - 21.09

