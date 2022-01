Joanne Woodward i Paul Newman byli małżeństwem przez 50 lat. Wzięli ślub w 1958 roku i byli razem do 2008, czyli aż do śmierci Newmana. Ich związek był stawiany w Hollywood za wzór.

Poznali się w trakcie prac nad broadwayowską sztuką "Picnic". Zagrali razem w kilku filmach, wśród nich są takie hity, jak "Długie, gorące lato", "Paryski blues" oraz "Pan i pani Bridge". Para doczekała się trzech córek. Być może kluczem do ich szczęśliwego życia było to, że zdecydowali się mieszkać w Connecticut, a nie w Los Angeles.

Joanne Woodward i Paul Newman byli małżeństwem przez 50 lat

Za reżyserię projektu odpowiedzialny będzie popularny aktor Ethan Hawke , obowiązki producenta wykonawczego pełnił będzie Martin Scorsese.



"The Last Movie Stars" bazować będzie na wspomnieniowej książce Newmana, za którą odpowiedzialny był przyjaciel aktora, scenarzysta Stewart Stern. Przeprowadził on wywiady m.in. z Elią Kazanem, Sidneyem Lumetem, Karlem Maldenem, Sidneyem Pollackiem, Gore'em Vidalem, Jacqueline Witte i samą Woodward.

W filmie Hawke'a książkowe cytaty zaprezentowane będą w interpretacji wybitnych aktorów - usłyszymy głosy m.in. Karen Allen, George'a Clooneya, Oscara Isaaca, LaTanyi Richardson Jackson, Zoe Kazan, Laury Linney i Sama Rockwella.

Ponadto Hawke przeprowadził rozmowy m.in. z Sally Field, Melanie Griffith i Martinem Scorsese.



Ethan Hawke dostał od rodziny aktorów zielone światło na realizację "The Last Movie Stars". Aktor w komunikacie prasowym zapowiada, że będzie to "rzadkie i ekskluzywne spojrzenie na kariery obojga artystów oraz ich złożony, trwający pół wieku związek, któremu udało się pokonać nieprawdopodobne przeszkody" .

Paul Newman: Najpiękniejsze błękitne oczy w Hollywood

O Paulu Newmanie mówiono, że ma najpiękniejsze błękitne oczy w Hollywood.

W 1986 roku aktor otrzymał honorowego Oscara "w uznaniu wielu pamiętnych, wzbudzających zachwyt ról filmowych oraz postawę życiową i poświęcenie aktorstwu". Rok później zdobył nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego aktora za rolę w "Kolorze pieniędzy" Martina Scorsese. Łącznie był nominowany do Oscara dziewięciokrotnie. Jest też laureatem Srebrnego Niedźwiedzia (1994), Złotej Palmy i 5 Złotych Globów.

Do historii kina przeszły jego kreacje z filmów "Żądło" i "Butch Cassidy i Sundance Kid", w których partnerował Robertowi Redfordowi. Niezapomniana jest też jego rola w "Kotce na gorącym blaszanym dachu".



Zmarł 26 września 2008 w wieku 83 lat z powodu raka płuc.



