"Dziewczyny z Dubaju": Kontrowersje

Zanim "Dziewczyny z Dubaju" trafiły na ekrany kin pod koniec listopada 2021 roku, wokół filmu pojawiło się sporo kontrowersji. Pierwsze były informacje o konflikcie Piotra Krysiaka, autora książkowego pierwowzoru, z producentami, Dorotą Rabczewską i Emilem Stępniem - prywatnie małżeństwem w trakcie sprawy rozwodowej.

W wywiadzie dla "Newsweeka" pisarz zdradził, że ostatecznie zdecydował się rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania warunków współpracy. Wyznał, że rozmowy przed sprzedaniem praw były długie, a jego wgląd do scenariusza utrudniony.



Reklama

"Zgodnie z umową scenariusz filmu miał stanowić opracowanie książki 'Dziewczyny z Dubaju', a tymczasem z informacji przekazywanych przez producenta do mediów wynika, że książka jest tylko inspiracją dla filmu. Wbrew zapisom umowy producent nawet nie konsultował tego z autorem" - przekazał prawnik autora.

"Dziewczyny z Dubaju": Za kulisami filmu 1 / 15 Oparte na prawdziwych wydarzeniach „Dziewczyny z Dubaju” zdemaskują hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Źródło: materiały prasowe Autor: Aleksandra Mecwaldowska udostępnij

Na początku października pojawiły się kolejne kontrowersje. Tym razem konflikt wybuchł między producentami. W wypowiedzi zamieszczonej na Instagramie Rabczewska i reżyserka Maria Sadowska poinformowały, że Stępień odmawia im wejścia do studia montażowego. Producent odpowiedział oświadczeniem, w którym zapewnił, że film jest już ukończony i gotowy do dystrybucji, a ich ingerencja miała być dokonana bez jego wiedzy.

Nie był to jednak koniec kontrowersji. W połowie grudnia Piotr Krysiak ujawnił, że jedna ze statystek była molestowana seksualnie na planie filmu .

Piotr Krysiak pisze drugą część "Dziewczyn z Dubaju"

Piotr Krysiak w najnowszej rozmowie z Pauliną Koziejowską zdradził, że pisze drugą część "Dziewczyn z Dubaju". Pisarz planuje również realizację filmu.

"Kończę pisać drugą część 'Dziewczyn z Dubaju' i te 'Dziewczyny z Dubaju' będą zrobione jeszcze raz" - powiedział Krysiak.

"Nie mogę więcej zdradzać, ale z pewnością będą zrobione. Będą pokazywały ten problem z trochę innego punktu widzenia" - dodał tajemniczo.

Czyżby Krysiak zamierzał nakręcić nową, własną wersję filmu "Dziewczyny z Dubaju" ? Pisarz nie chciał na razie zdradzać zbyt wielu szczegółów tej sprawy.

Instagram Wideo

"Dziewczyny z Dubaju": Fabuła, obsada, zwiastun

Główna bohaterka - Emi ( Paulina Gałązka ) - to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Seks za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...



W filmie występują również: Katarzyna Figura , Jan Englert , Beata Ścibakówna, Katarzyna Sawczuk , Olga Kalicka , Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski . W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyny z Dubaju" [trailer] materiały prasowe

Zobacz również:

Skandalizująca Złota Palma: O tych filmach było głośno



Najsłynniejsze ekranowe zakonnice

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku