Dokładnie tydzień temu zakończyła się sądowa batalia między Johnnym Deppem i Amber Heard . Pozwana przez byłego męża aktorka została uznana winną zniesławienia. Ława przysięgłych nie dała wiary jej zapewnieniom na temat rzekomej przemocy, jakiej miała doświadczać z rąk dawnego ukochanego i przyznała Deppowi zadośćuczynienie w wysokości 15 mln dolarów. Gwiazda nie zapłaci jednak eksmężowi aż tyle - z powodu obowiązujących w stanie Wirginia regulacji dotyczących odszkodowań za straty moralne, sędzia obniżyła tę kwotę do 10,35 mln dolarów. Heard ma natomiast otrzymać 2 mln w ramach tzw. odszkodowania wyrównawczego. Przysięgli uznali bowiem, iż aktorka w swoim kontrpozwie udowodniła jeden z trzech elementów zniesławienia pod jej adresem.

Johnny Depp sprzedaje mieszkanie w centrum Los Angeles

Gwiazdor "Piratów z Karaibów", który zadebiutował niedawno na TikToku, w opublikowanym w serwisie nagraniu podziękował fanom za wsparcie i ogłosił, że "rusza naprzód". Wygląda na to, że pierwszym krokiem na tej drodze jest sprzedaż luksusowego apartamentu, w którym mieszkał z Heard w czasie ich trwającego zaledwie 15 miesięcy małżeństwa. To właśnie tam dochodziło do dantejskich scen, które w swoich zeznaniach opisywali powołani przez gwiazdorską parę świadkowie.

Lokal o powierzchni niespełna 160 metrów kwadratowych mieści się w prestiżowym budynku Eastern Columbia z 1930 roku znajdującym się w centrum Los Angeles. Ma jedną sypialnię i dwie łazienki. Mieszkańcy obiektu zaprojektowanego w stylu art deco mogą korzystać z rozmaitych udogodnień, takich jak spa, studio fitness, ogromny taras, ogród zen oraz ulokowany na dachu basen. Depp był właścicielem pięciu mieszkań w tym budynku. Cztery z nich sprzedał w 2016 roku, tuż po rozwodzie z Heard. W sumie zainkasował za nie 12,78 mln dolarów. Teraz za ostatni apartament aktor zażyczył sobie 1,765 mln.

Heard tymczasem postanowiła odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku i wścibskich paparazzich. Jak donosiła niedawno osoba z bliskiego otoczenia aktorki, po przegranej w "procesie dekady" zaszyła się ona w swojej posiadłości z dala od Hollywood. Heard przebywa wraz z córką w Yuca Valley, oddalonym o 200 kilometrów od Los Angeles mieście otoczonym przez pustynię Mojave. Jak donosi "New York Post", rezydencję z trzema sypialniami i trzema łazienkami aktorka nabyła w 2019 roku za 570 tys. dolarów.

