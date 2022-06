Sądowa batalia między Johnnym Deppem i Amber Heard od niemal dwóch miesięcy jest w mediach tematem numer jeden. I choć ława przysięgłych ogłosiła już wyrok, dyskusje na temat wielopłaszczyznowych skutków tego procesu wciąż trwają. Podczas gdy jedni zastanawiają się, jak porażka Heard i zwycięstwo Deppa wpłyną na ich kariery, innych frapują konsekwencje, które poniosą anonimowe ofiary przemocy domowej. Ofiary, które przegrana aktorki może zniechęcić do ujawniania nadużyć i nazwisk swoich oprawców.



Reklama

Tego zdania jest skądinąd sama 36-latka, która nadal utrzymuje, iż były mąż znęcał się nad nią. Jak stwierdziła w oświadczeniu, werdykt sędziów przysięgłych "unieważnia ideę, według której przemoc wobec kobiet należy traktować poważnie".

Okazać wsparcie aktorce postanowiła teraz jej młodsza siostra. 34-letnia Whitney Henriquez zeznawała podczas procesu w charakterze świadka. To ona ujawniła szokujące szczegóły jednej z karczemnych awantur gwiazdorskiej pary, w czasie której Depp miał podnieść rękę na byłą żonę. "Johnny był wtedy pijany. Stwierdził, że to Amber ponosi winę za jego romans. W pewnym momencie znalazłam się między nimi. Nagle poczułam mocne uderzenie w plecy. Amber rzuciła się na Johnny'ego krzycząc, żeby nie bił jej siostry. Kiedy do akcji wkroczył jeden z ochroniarzy, zobaczyłam, że Johnny chwycił Amber za włosy, po czym wielokrotnie uderzył ją w twarz" - relacjonowała Henriquez.

W opublikowanym właśnie na Instagramie poście siostra gwiazdy "Aquamana" po raz kolejny okazała jej wsparcie. I stwierdziła, że choć spodziewała się, iż sądowa batalia z wpływowym i uwielbianym przez miliony fanów Deppem nie będzie łatwa do wygrania, jej zdaniem Heard mówiąc otwarcie o doświadczeniach związanych z byciem ofiarą przemocy, odniosła symboliczne zwycięstwo.

"Nadal stoję z tobą ramię w ramię, siostrzyczko. Wczoraj, dziś i jutro - zawsze będę z ciebie dumna, dlatego, że odważyłaś się zawalczyć o siebie, że zeznawałaś tu w Wirginii i w Wielkiej Brytanii i że jesteś głosem tak wielu osób, które nie mogą mówić głośno o tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Wiedziałyśmy, że to będzie trudna walka i że stałyśmy na straconej pozycji. Ale ty mimo wszystko przemówiłaś" - zaznaczyła.

Henriquez podkreśliła, że nadal bezgranicznie wierzy siostrze, a werdykt przysięgłych uznaje za skrajnie niesprawiedliwy. "Jestem zaszczycona, że mogłam zeznawać w sądzie i z całą pewnością zrobiłabym to znowu, ponieważ wiem, co widziałam i wiem, że prawda jest po twojej stronie. Przykro mi, że nie znalazło to odzwierciedlenia w decyzji podjętej przez ławę przysięgłych, ale wiedz, że zawsze będę po twojej stronie, podobnie jak wszyscy ci, którzy ci wierzą. Na zawsze u twojego boku" - zakończyła swój wpis siostra gwiazdy.

Instagram Post

Jak tymczasem na łamach "People" donosi pragnąca zachować anonimowość osoba z bliskiego otoczenia Heard, aktorka wciąż mocno przeżywa niekorzystny dla niej finał sądowej batalii z byłym mężem. Swój czas chce poświęcić głównie na wychowywanie córeczki, którą powitała na świecie w kwietniu zeszłego roku.



"Amber jest bardzo sfrustrowana werdyktem. Zwyczajnie nie rozumie, jak to możliwe, że przysięgli znając wszystkie przedstawione w sądzie dowody, orzekli przeciwko niej. Zastanawia się nad kolejnym krokiem prawnym, ale na razie skupia się na macierzyństwie. Sprawowanie opieki nad Oonagh Paige jest dla niej priorytetem" - zdradziło źródło pisma.