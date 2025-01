Zachwyca występami od lat 70. To ojciec sprawił, że pokochała aktorstwo

Miłość do aktorstwa zrodziła się w niej już w dzieciństwie dzięki ojcu, który był nauczycielem i opiekunem kółka teatralnego. Burt Lane samotnie wychowywał córkę po rozwodzie z żoną Colleen Farrington. Ich małżeństwo dobiegło końca 13 dni po narodzinach córki.

Dzięki pomocy ojca mała Diane zaczęła pokazywać się na scenie już w wieku 6 lat. Zagrała wtedy w "Medei" wystawianej przez La Mama Experimental Theatre Club w Nowym Jorku. Później regularnie występowała w tamtejszych teatrach, m.in. na Broadwayu. W wieku 12 lat miała okazję pokazać swój talent aktorski u boku samej Meryl Streep.

Reklama

Od występów dziecięcych do profesjonalnego aktorstwa

Po pierwszych krokach w teatrze, przyszedł czas na duży ekran. Weszła do świata kina z hukiem, mając zaledwie 14 lat. W 1979 roku zachwyciła rolą Lauren King w romantycznej komedii George’a Roya Hilla "Mały romans". U boku samego Laurence’a Oliviera stworzyła urokliwy duet, który zapewnił jej dwie Nagrody Młodych Artystów i okładkę prestiżowego magazynu "Time".

Lata 80. przyniosły Diane nie tylko transformację z dziecięcej aktorki w młodą profesjonalistkę, ale i role, które zapisały się na kartach kina. W 1983 roku Francis Ford Coppola zaprosił ją na plan swoich kultowych produkcji - "Wyrzutków" i "Rumble Fish". U jej boku wystąpiła cała rzesza aktorów, którzy zdominowali kino przez najbliższe dekady: Tom Cruise, Rob Lowe, C. Thomas Howell, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Mickey Rourke, Nicolas Cage i Matt Dillon.

Zdjęcie Diane Lane na planie "Wyrzutków" / Sunset Boulevard / Getty Images

Rok 1984 okazał się trudnym sprawdzianem dla młodej aktorki. Role w "Cotton Club" i "Ulicach w ogniu" przyniosły jej niechlubne nominacje do Złotej Maliny, jednak po chwilowych gorszych występach Diane znów wspięła się na szczyt. Zagrała m.in. w "Bezcennej piękności" (1989) i "Morderczej rozrywce" (1992). Stworzyła też znakomitą kreację w miniserialu "Na południe od Brazos", za którą otrzymała nominację do nagrody Emmy.

Później aktorka zapałała miłością do kina akcji. Mogliśmy ją zobaczyć u boku Sylvestra Stallone w produkcji z 1995 roku "Sędzia Dredd" i 2 lata później w "Morderstwie w Białym Domu". Jedną ze swoich najsłynniejszych ról, jedyną jak dotąd w karierze nominowaną do Oscara, Diane Lane zagrała w filmie "Niewierna" (2002) Adriana Lyne'a, opowiadającym o znudzonej rutyną małżeństwa kobiecie, która wdaje się w romans z młodym i przystojnym Francuzem (Olivier Martinez). Dużą popularnością cieszyła się też kolejna rola aktorki w filmie "Pod słońcem Toskanii", klimatycznej komedii z 2003 roku o rozwódce, która kupuje stary dom. Za ten występ Lane była nominowana do Złotego Globu.

W 2004 roku Lane postanowiła zrobić sobie przerwę od aktorstwa i skupić się na życiu osobistym. Nie mogła jednak bez niego żyć i szybko wróciła do pracy.

Diane Lane - powrót do aktorstwa

Powróciła na ekrany w 2005 roku występem w komedii romantycznej "Facet z ogłoszenia" u boku Johna Cusacka. Rok później stworzyła wyrazistą kreację w dramacie "Hollywoodland". Film, pełen tajemnic i intryg, zebrał świetne recenzje. W 2008 roku zagrała w melodramacie "Noce w Rodanthe", ponownie spotykając się na planie z Richardem Gerem, co zachwyciło fanów ich wcześniejszej współpracy w "Cotton Clubie".

Za rolę w telewizyjnym dramacie "Cinema Verite" (2011) otrzymała trzecią nominację do Złotego Globu, wcielając się w kobietę, której rodzina stała się bohaterem pierwszego reality show w USA. Powróciła też do wielkich produkcji, grając Marthę Kent, matkę Supermana, w filmach Zacka Snydera: "Człowiek ze stali" (2013), "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" (2016) i "Liga Sprawiedliwości" (2017). Lane zachwyciła również w biograficznym dramacie "Trumbo" (2015), a jej ostatnie występy m.in. w "Tully" czy "Prawie krwi" pokazały, że wciąż pozostaje w świetnej formie aktorskiej, odnajdując się zarówno w kameralnych, jak i wielkoekranowych produkcjach.

Wielu chciało zdobyć serce pięknej Diane Lane

Zdjęcie Diane Lane i Christopher Lambert w filmie "Mordercza rozgrywka" (1992) / Michael Ochs Archives / Getty Images

Diane Lane jest kobietą o wielkim uroku osobistym, nic dziwnego, że wielu chciało zdobyć jej serce. W latach 80. spotykała się z Jonem Bon Jovi, Timothy Huttonem i Christopherem Atkinsem, zanim na planie filmu "Cotton Club" poznała Christophera Lamberta. Choć początkowo ich romans trwał krótko, ponownie zbliżyli się do siebie kilka lat później podczas pracy nad filmem "Bezcenna piękność" (1989). Wzięli ślub i wspólnie wychowali córkę, Eleanor Jasmine. Małżeństwo zakończyło się jednak rok po narodzinach dziecka w 1994 roku, a Lane szybko wróciła do pracy.

Drugą wielką miłością aktorki był Josh Brolin, którego poślubiła w 2004 roku. Ich związek przetrwał dziewięć lat i zakończył się w 2013 roku.

Zobacz też: "Piękna złośnica" po latach wraca do kin! "Najbardziej zmysłowy film o malarstwie"