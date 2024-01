Nici z Oscarów? Kto jest prawdziwym autorem głośnego filmu?

"Czas krwawego księżyca": O czym opowiada film?

Scenariusz "Czasu krwawego księżyca" został oparty na motywach książki Davida Granna zatytułowanej "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI". Jej akcja rozgrywa się w latach 20. ubiegłego wieku, gdy agenci nowej agencji rządowej FBI przybywają do Oklahomy, by przeprowadzić śledztwo w sprawie morderstw dokonywanych na Indianach z plemienia Osagów. Najbogatszych naówczas miejscowych, którzy dorobili się dzięki złożom ropy naftowej mieszczących się pod ziemiami ich rezerwatu.

"Razem ze scenarzystą Erikiem Rothem chcieliśmy opowiedzieć tę historię z punktu widzenia agentów FBI, którzy przyjeżdżają do miasta, by prowadzić śledztwo. Po dwóch latach pracy nad scenariuszem przyszedł do mnie Leo (DiCaprio - przyp. red.) i zaczął dopytywać, gdzie moim zdaniem tkwi sedno całej historii. Zaczęliśmy spotkania z Indianami z plemienia Osagów i dotarło do nas, że prawdziwa historia niekoniecznie pochodzi z zewnątrz, a od środka. Nie z FBI, a z Oklahomy" - przyznał Martin Scorsese w rozmowie z gazetą "The Irish Times".

Leonardo DiCaprio pierwotnie miał wcielić się w rolę prowadzącego śledztwo agenta FBI. To jego oczami miała zostać opowiedziana cała historia. Po zmianie planów i podjęciu decyzji o pokazaniu tej opartej na faktach opowieści oczami Osagów, gwiazdorowi "Titanica" przypadła w udziale rola rozdartego wewnętrznie weterana I wojny światowej, który poślubia Indiankę ( Lily Gladstone ).

Paul Thomas Anderson scenarzystą "Czasu krwawego księżyca"?

Dotąd wszyscy uważali, że autorem zarówno pierwotnej wersji scenariusza, która trafiła do kosza, jak i tej ostatecznej był Eric Roth, widniejący w napisach końcowych. Charles Bramesco, dziennikarz brytyjskiego "The Guardian", podzielił się jednak informacjami, zgodnie z którymi nowy tekst napisał ktoś inny.

Miał to zrobić sam Paul Thomas Anderson , czyli autor takich filmów jak "Magnolia", "Aż poleje się krew", "Mistrz", "Nić widmo" i ostatnio "Licorice Pizza". Reżyser i scenarzysta miał to zrobić na osobistą prośbę Martina Scorsese. Zainteresowani sytuacją filmowcy na razie nie skomentowali całej sytuacji.

Jaka by nie była prawda, takie negatywne zamieszanie z pewnością nie pomoże filmowi Scorsese w walce aż o dziesięć Oscarów. Produkcja została nominowana w najważniejszej kategorii: najlepszy film, a także za reżyserię, pierwszoplanową rolę kobiecą (Gladstone), drugoplanową rolę męską (Robert De Niro), a także za: zdjęcia, muzykę, piosenkę, montaż, kostiumy i scenografię.