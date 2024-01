Znamy nominacje do Oscarów! "Oppenheimer" z 13 szansami na nagrodę

News w trakcie aktualizacji.

Oscary 2024: Są zaskoczenia

Największą niespodzianką jest brak nominacji dla Grety Gerwig za reżyserię "Barbie". Jej miejsce zajęła Justine Triet za nagrodzoną Złotą Palmą w Cannes "Anatomię upadku".

Bez nominacji w kategorii aktorskiej obeszła się także Margot Robbie, która wcieliła się w tytułową lalkę. Niespodzianką jest za to nominacja dla Ameriki Ferrery za drugoplanową kreację w "Barbie". Dla gwiazdy "Brzydlui Betty" jest to pierwsza nominacja do Oscara.

Nominacje ogłosili aktorzy Zazie Beetz i Jack Quaid. 96. gala wręczenia Oscarów odbędzie się 10 marca 2024 roku. Ceremonię po raz czwarty poprowadzi Jimmy Kimmel.

Poniżej pełna lista nominowanych:

Najlepszy film

“American Fiction”

“Anatomia upadkul”

“Barbie”

“Biedne istoty”

“Czas krwawego księżyca″

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poprzednie życie”

“Przesilenie zimowe”

“Strefa interesów”

Najlepszy reżyser

Justine Triet - "Anatomia upadku"

Martin Scorsese - "Czas krwawego księżyca"

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Yorgos Lanthimos - "Biedne istoty"

Jonathan Glazer - "Strefa interesów

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Annette Bening - "Nyad"

Lily Gladstone - "Czas krwawego księżyca"

Sandra Hüller - "Anatomia upadku"

Carey Mulligan - "Maestro"

Emma Stone - "Biedne istoty"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Bradley Cooper - "Maestro"

Colman Domingo - “Rustin”

Paul Giamatti - "Przesilenie zimowe"

Cillian Murphy - “Oppenheimer”

Jeffrey Wright - “American Fiction”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Emily Blunt - "Oppenheimer"

Danielle Brooks - "Kolor purpury"

America Ferrera - "Barbie"

Jodie Foster - "Nyad"

Da’Vine Joy Randolph - "Przesilenie zimowe"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Sterling K. Brown - "American Fiction"

Robert De Niro - "Czas krwawego księżyca"

Robert Downey, Jr. - "Oppenheimer"

Ryan Gosling - "Barbie"

Mark Ruffalo - “Biedne istoty"

Najlepszy scenariusz adaptowany

“American Fiction” - Cord Jefferson

“Barbie” - Greta Gerwig and Noah Baumbach

“Biedne istoty" - Tony McNamara

"Oppenheimer" - Christopher Nolan

"Strefa interesów" - Jonathan Glazer

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Anatomia upadku" - Justine Triet i Arthur Harari

"Maestro" - Bradley Cooper and Josh Singer

"Obsesja" - Samy Burch and Alex Mechanik

“Przesilenie zimowe" - David Hemingson

"Poprzednie życie" - Celine Song

Najlepszy film nieanglojęzyczny

Włochy, “Ja kapitan”

Japonia, “Perfect Days”

Hiszpania, “Śnieżne bractwo”

Niemcy, “The Teachers’ Lounge”

Wielka Brytania, “Strefa interesów”

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

“Chłopiec i czapla”

“Między nami żywiołami”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Poprzez Spider-multiwersum”

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

“Bobi Wine: The People’s President”

“To Kill a Tiger”

“20 dni w Mariupolu”

“The Eternal Memory”

“Cztery córki”

Najlepsza muzyka oryginalna

“American Fiction”

“Biedne istoty”

“Czas krwawego księżyca”

“Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”

“Oppenheimer”

Najlepsza piosenka

“Barbie” (“What Was I Made For?”)

“Barbie” (“I’m Just Ken”)

"Czas krwawego księżyca" ("Wahzhazhe")

"Flamin' Hot" ("The Fire Inside")

“Jon Batiste: Amerykańska Symfonia” (“It Never Went Away”)

Najlepszy montaż

"Oppenheimer”

"Biedne istoty"

"Przesilenie zimowe"

“Anatomia upadku”

"Czas krwawego księżyca"

Najlepsze zdjęcia

“Oppenheimer” - Hoyte van Hoytema

“Czas krwawego księżyca" - Rodrigo Prieto

“Biedne istoty" - Robby Ryan

“Maestro” - Matthew Libatique

"Hrabia" - Edward Lachman

Najlepsze kostiumy

“Biedne istoty”

“Barbie”

“Czas krwawego księżyca”

“Oppenheimer”

“Napoleon”

Najlepsza scenografia

“Barbie”

"Czas krwawego księżyca"

"Napoleon"

“Oppenheimer”

“Biedne istoty”

Najlepsze efekty specjalne

“Godzilla Minus One”

"Mission: Impossible - Dead Reckoning PArt 1"

"Napoleon"

"Strażnicy Galaktyki, vol. 3"

"Twóca"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury

“Biedne istoty”

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Śnieżne bractwo”

Najlepszy dźwięk

“Oppenheimer”

“Maestro”

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1"

“Strefa interesów”

"Twórca"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski

“The After”

"Invincible"

“Knight of Fortune"

"Red, White and Blue"

“The Wonderful Story of Henry Sugar”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

“Letter to a Pig”

"Ninety-Five Senses"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

“WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Island in Between”

“The Last Repair Shop”

“Nǎi Nai & Wài Pó”