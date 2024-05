Kino na Granicy: Dziędziel, Więckiewicz, Muskała, Zamachowski i inni

Kino na Granicy odbywa się pod dwóch stronach rzeki Olza - w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W tym roku podczas 26. edycji publiczność będzie mogła obejrzeć ponad 120 filmów. Zaplanowano pokazy, spotkania, koncerty, wystawy. Cieszyn odwiedzi w majówkę blisko 150 gości.

Ten festiwal jest niezwykły - zarówno dla gwiazd, jak i dla widzów. Co gwiazdy przyciąga do Cieszyna? - Na pewno bezpretensjonalna atmosfera, brak konkursu, brak czerwonych dywanów, unikatowy klimat i radość wspólnoty - mówi w rozmowie z Interią Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny imprezy.

Festiwal otworzy Dzień Europy - zaplanowany na 1 maja szereg wydarzeń związanych z jubileuszem 20-lecia rozszerzenia UE o 10 krajów, wśród nich Polskę, Czechy i Słowację. "W pierwszym dniu Kina na Granicy fetujemy naprawdę ważne wydarzenie. Dwudziestolecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bardzo chcemy, żeby te obchody - w Cieszynie właśnie - wypadły godnie i z rozmachem" - zapowiada na swoim profilu na Facebooku Maciejewski.

Filmem otwarcia będzie "Jedno życie" , w którym wystąpili: Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Jonathan Pryce i Lena Olin oraz czescy aktorzy, którzy będą obecni na uroczystym, pierwszym pokazie w Polsce. Festiwal zamknie 5 maja projekcja filmu "Imago" Olgi Chajdas.

Czego w tym roku nie można przegapić na festiwalu? Dyrektor artystyczny Kina na Granicy wskazał m.in. na retrospektywę Mariana Dziędziela , znanego z kreacji w takich filmach, jak "Wesele", "Dom zły", "Kret", "Moje córki krowy" i "Wymyk". Jeden z najwybitniejszych aktorów w Polsce będzie w tym roku gościem specjalnym Przeglądu i oczywiście spotka się z publicznością w Cieszynie. A spotkania będą dwa: rozmowa z aktorem (po "Winie truskawkowym") oraz debata z udziałem innych artystów o dorobku Mariana Dziędziela i znaczeniu jego twórczości (po "Wymyku"). W tej debacie wezmą udział m.in. Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat i Gabriela Muskała.



Organizatorzy festiwalu polecają również cykl "Aktorzy czytają dzieciom", w którym biorą udział popularni i lubiani artyści. W tym roku bajki przeczytają: Jowita Budnik i Sebastian Stankiewicz, Karolina Bruchnicka i Julian Świeżewski, Michalina Łabacz i Filip Pławiak, Piotr Pacek i Bartłomiej Topa oraz Marta Stalmierska i Katarzyna Hołyńska.

Kino na Granicy: To jest festiwal dla naszych widzów

Festiwal co roku przyciąga tłumy gości. W Cieszynie dobrze czują się nie tylko gwiazdy, ale i widzowie. Czym ten festiwal różni się od innych imprez filmowych w Polsce?



- Festiwale filmowe w Polsce zabiegają o duże nazwiska, walczą o nie, z trudem i po wielu negocjacjach, udaje się je czasami pozyskać. U nas akurat odwrotnie. W Cieszynie chcą być wszyscy. I już na wiele miesięcy przed rozpoczęciem przeglądu rezerwują majówkowy czas, żeby do nas przyjechać. Lista polskich twórców, a za tę część odpowiadam, jest tak obszerna (liczy ponad sto nazwisk), że trudno nawet zacząć wymieniać, żeby nie pominąć większości. Mam poczucie, że w Cieszynie naprawdę będą wszyscy: Fabicki, Rycembel, Stalińska, Łazarkiewicz, Muskała, Topa, Więckiewicz, Maślona, Dumała, Gliński, Dębska, Jakimowski, Żmijewski, Żurawski, Roqueplo, Pławiak, Włosok, Nieradkiewicz, Zajączkowska... Lista marzeń! - mówi Łukasz Maciejewski.



- Poza tym to jest festiwal dla naszych widzów. Dla ludzi. Bardzo to czujemy - dodaje.



Kino na Granicy: Nie tylko filmy

Przegląd Kino na Granicy to nie tylko filmy. Program imprez towarzyszących jest niezwykle bogaty i różnorodny. Będą koncerty, wystawy, spotkania, debaty.

Kino Na Granicy to zawsze duża, środowiskowa debata. Hasło przewodnie tegorocznej dyskusji to: "Stare czy nowe? Polskie kino (po wyborach)". Spotkanie odbędzie się w Teatrze, po filmie "Strefa interesów" Jonathana Glazera. A uczestnikami debaty będą: DK Welchman, Jan Kidawa Błoński, Magdalena Łazarkiewicz, Marta Nieradkiewicz, Natasza Parzymies, Aleksandra Popławska, Bartłomiej Topa, Dorota Stalińska, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Janusz Zaorski, Kinga Dębska, Łukasz Simlat, Tomasz Włosok, Robert Gliński, Robert Więckiewicz, Sławomir Fabicki, Bartosz Chajdecki i Zbigniew Domagalski.

Ważnym tematem tegorocznej edycji będzie też Przekraczanie granic - w nas samych, jak też ograniczeń i barier, które powstają wokół nas. To do nich odniesie się program literacki i część zaplanowanych projekcji, nawiązujących także do setnej rocznicy śmierci dwóch wybitnych pisarzy: Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz Franza Kafki. Organizatorzy przypomną również o 100-rocznicy urodzin pochodzącego z Cieszyna Františka Vláčila. Będą też sekcje Polonica i Bohemica, czyli międzynarodowe filmy z udziałem polskich i czeskich twórców. Przegląd jest często jedyną okazją zobaczenia nowego kina naszych sąsiadów.

Przeglądowi Kino na Granicy towarzyszy też tradycyjnie polsko-czeski koncert. 1 maja na cieszyńskim rynku wystąpią: grupa Scena pod Regałem, Karaś/Rogucki i Vypsaná fiXa. W kolejne dni w klubie festiwalowym pojawią się Tomasz Ziętek, Oysterboy i Runforrest, a po nich DJ-je z kolektywu Podaj Kabel.

- Nasz przegląd ma "granicę" w tytule, zresztą granicę rzeczywistą, oznaczającą przecież most oddzielający czeską i polską część Cieszyna. W tym roku liczymy na to, że "Granica" będzie łączyć, nie dzielić. Sytuacja się zmieniła, jesteśmy po podwójnych wyborach, pojawiły się nowe nadzieje, nowy zapał - zapowiada Łukasz Maciejewski.



26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 1-5 maja 2024 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Wszystkie szczegóły na stronie festiwalu. INTERIA jest patronem medialnym festiwalu.