Salma Hayek z córką na Oscarach

Salma Hayek jest jedną z najpopularniejszych meksykańskich aktorek. Nominowana do Oscara za "Fridę" gwiazda jest stałą bywalczynią najważniejszych imprez w branży. Nie mogło jej oczywiście zabraknąć na tegorocznych Oscarach. U boku aktorki zabrakło jej męża. Pojawiła się za to 15-letnia córka Valentina.

To nie jest pierwszy raz gdy matka i córka pojawiają się razem. W zeszłym roku wystąpiły w sesji okładkowej dla meksykańskiego "Vogue'a". W rozmowie z magazynem nastolatka nie ukrywała, że chciałaby się związać z aktorstwem, a w przyszłości z reżyserią.

Reklama

"Myślę o różnych ścieżkach, ale prawie zawsze poruszam się w obrębie czterech. Chciałabym zostać aktorką, a potem reżyserką, taka kolejność ma sens w mojej głowie. Wydaje mi się, że bycie reżyserem musi być trudniejsze, jeśli nie masz doświadczenia po drugiej stronie kamery, które pomoże lepiej kierować aktorami" - przyznała Valentina.

Obecnie rozwija pasję fotograficzną, a w wolnych chwilach zajmuje się wolontariatem. "Najbardziej interesuje mnie pomoc ludziom w kryzysie bezdomności, mam przyjaciół, którzy przez to przechodzili. Pomagam w jadłodajni, poznałam tak kobietę z Meksyku, to spotkanie bardzo mnie poruszyło. Nauczyłam się, że każda osoba nieposiadająca domu ma własną historię".

Zdjęcie Valentina Paloma Pinault i Salma Hayek / Kevin Mazur / Getty Images

Salma Hayek: Życie prywatne

W marcu 2007 roku Hayek ogłosiła swoje zaręczyny z francuskim miliarderem Françoisem-Henrim Pinaultem. We wrześniu na świat przyszła ich córka. Pinault ma również trójkę dzieci z poprzednich związków. Syna Francoisa i córkę Mathildę z wcześniejszego małżeństwa oraz syna Augustina, którego matką jest topmodelka, z którą miał romans, Linda Evangelista.

Związek hollywoodzkiej aktorki i biznesmena-miliardera stojącego na czele koncernu Kering szybko został wystawiony na próbę - latem 2008 roku świat obiegła informacja o ich rozstaniu. Rozłąka nie trwała jednak długo, bo już w grudniu pojawili się razem na festiwalu filmowym w Dubaju, a w walentynki 2009 roku wzięli ślub w Paryżu . Od tamtej pory wydają się być nierozłączni.

Salma Hayek: Wyszła za mąż dla pieniędzy?

Zdjęcie Francois-Henri Pinault z żoną Salmą Hayek / AFP

Salmie Hayek w przeszłości wielokrotnie zarzucano, że wyszła za bogatego partnera dla pieniędzy. Ona sama konsekwentnie temu zaprzecza i zapewnia, że gdy poznała Pinaulta, nie miała pojęcia, kim jest. "Myślcie, co chcecie. Jesteśmy razem od niemal 20 lat i nadal kochamy się na zabój" - skwitowała w jednym z wywiadów.

Z kolei w 2021 roku w rozmowie z "Times of India" zapewniała, że nie miała planu usidlenia francuskiego biznesmena. Dowodem na to jest fakt, że trzykrotnie odrzuciła jego oświadczyny. "Wstyd się przyznać, ile razy mnie o to prosił. Jest niesamowitym, pewnym siebie mężczyzną i prawdziwym feministą, który lubi silne kobiety" - zdradziła Hayek.