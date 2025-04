To oni ocenią filmy w konkursach Mastercard OFF CAMERA 2025!

Jury Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi"

W Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" pokazywane są pierwsze lub drugie filmy twórców, o których obecnie w filmowym świecie jest najgłośniej. To filmy, które zostały także docenione na największych festiwalach filmowych na świecie, w tym w Toronto, Locarno, Rotterdamie czy Sundance. W tym roku o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy zawalczą:

"Brzydka siostra" (reż. Emilie Blichfeldt)

"Chlorophyll" (reż. Ivana Gloria)

"Dobra siostra" (reż. Sarah Miro Fischer)

"Gülizar" (reż. Belkıs Bayrak)

"My Fathers' Daughter" (reż. Egil Pedersen)

"Pierce" (reż. Nelicia Low)

"Rabia" (reż. Mareike Engelhardt)

"Sister Midnight" (reż. Karan Kandhari)

"Smaragda - I Got Thick Skin and I Can’t Jump" (reż. Emilios Avraam)

"To nie mój film" (reż. Maria Zbąska)

Twórców ocenią największe gwiazdy. Kostiumografka Bina Daigeler ma na swoim koncie kostiumy do takich filmów jak: najnowszy film Pedro Almodóvara "W pokoju obok", "TÁR" Todda Fielda, za który dostała nominację do nagrody Costume Designers Guild Awards (CDGA), czy film aktorski Disneya "Mulan" w reżyserii Niki Caro. Za "Mulan" Daigeler dostała swoją pierwszą nominację do Oskara oraz wygrała nagrodę CDGA za wybitne kostiumy w filmie fantasy.

Alice Dawson wyprodukowała najgłośniejsze filmy ostatnich lat, w tym: "Konklawe" Edwarda Bergera, "Zdumiewającą historię Henry’ego Sugara" Wesa Andersona czy "Ojca" Floriana Zellera.

Przewodniczącą Jury Konkursu Głównego będzie Agnieszka Smoczyńska - laureatka licznych nagród filmowych, w tym Złotych Lwów za "Silent Twins", nagrody za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Fugę" i "Córki dancingu", za które otrzymała także "Orła". Dwa jej filmy, "Fuga" i "Silent Twins", prezentowane były na festiwalu filmowym w Cannes. Jest także laureatką nagrody Global Filmmaking Award na Sundance Film Festival.

Wysokość Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" to aż 25 000 dolarów.

Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych gromadzi najciekawsze i najbardziej oryginalne polskie produkcje. W tym roku do Nagrody Głównej w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych w wysokości 100 000 złotych nominowani są:

"Innego końca nie będzie" (reż. Monika Majorek)

"Kulej. Dwie strony medalu" (reż. Xawery Żuławski)

"Lany poniedziałek" (reż. Justyna Mytnik)

"Rzeczy niezbędne" (reż. Kamila Tarabura)

"Sezony" (reż. Michał Grzybowski)

"Simona Kossak" (reż. Adrian Panek)

"Skrzyżowanie" (reż. Dominika Montean-Pańków)

"Światłoczuła" (reż. Tadeusz Śliwa)

"Utrata równowagi" (reż. Korek Bojanowski)

"Życie dla początkujących" (reż. Paweł Podolski)

Ocenią ich: Allison Gardner - Dyrektorka Generalna Glasgow Film, Tonia Noyabrova - ukraińska reżyserka, scenarzystka i producentka oraz Dixie Chassay, która jako reżyserka castingu pracowała z wieloma wybitnymi reżyserami i scenarzystami, w tym: Yorgos Lanthimos, Joe Wright, Tony Gilroy, Stephen Daldry, David Hare, Will Sharpe i Tony McNamara.

Jeszcze więcej nagród

Podczas 18. edycji Mastercard OFF CAMERA zostanie przyznana także nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) - organizację zrzeszającą krytyków filmowych z ponad 50 krajów całego świata i przyznającą nagrody na najlepszych festiwalach filmowych.

W tym roku filmy ocenią: Daniel Oliveira - selekcjoner na festiwalach CineEco International Environmental Film Festival oraz Porto Femme IFF, Hanna Margolis - filmoznawczyni i reżyserka filmów animowanych, doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni łódzkiej PWSFTviT, kuratorka, ekspertka i jurorka festiwalowa oraz Salome Kikaleishvili - krytyczka filmowa, dziennikarka i wykładowczyni.

Podczas Gali Zamknięcia Mastercard OFF CAMERA w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poznamy także: Najlepszą Aktorkę (10 000 zł), Najlepszego Aktora (10 000 zł), Mastercard Rising Star (debiut, 10 000 zł) oraz Female Voice (nagroda ufundowana przez Mastercard i Bank BNP Paribas, 50 000 zł) - laury dla polskich twórców, którzy są nominowani do nagród w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. W czasie sobotniej Gali (3 maja 2025 r.) poznamy także zwycięzców w konkursie #63sekundy, którego Fundacja OFF CAMERA jest współorganizatorem razem z Muzeum Powstania Warszawskiego, a także laureata konkursu Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych KIPA.

Oczywiście przyznana zostanie także Nagroda Publiczności, o którą ubiegać będą się reżyserzy i reżyserki filmów biorących udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. To, który film zostanie wyróżniony, zależy od najbardziej wymagających jurorów, jakimi są widzowie i widzki. Przed seansem konkursowych filmów publiczność otrzymuje kartę do głosowania i po zakończeniu projekcji filmu może wrzucić do urny do głosowania.

Już za kilka dni startuje święto kina niezależnego

Festiwal Mastercard OFF CAMERA 2025 startuje już 25 kwietnia i potrwa do 4 maja. Bilety na pojedyncze seanse już w sprzedaży. 3 maja w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się Gala Zamknięcia, w czasie której poznamy laureatów we wszystkich konkursach, w których pula nagród to ponad 300 000 złotych.