Agnieszka Smoczyńska jest laureatką licznych nagród filmowych, w tym Złotych Lwów za "Silent Twins", nagrody za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Fugę" i "Córki dansingu", za które otrzymała także "Orła". Dwa jej filmy, "Fuga" i "Silent Twin", prezentowane były na Festiwalu Filmowym w Cannes. Jest także laureatką nagrody Global Filmmaking Award na Sundance Film Festival. Świat kina pochłonął ją w liceum i to już wtedy wiedziała, że chce zdawać na reżyserię. Zanim rozpoczęła szkołę filmową na wydziale reżyserii filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiowała historię sztuki i kulturoznawstwo.

Po ukończeniu studiów w Katowicach, zdecydowała się na studia w Szkole Wajdy, gdzie zrealizowała 30-minutowy film "Aria Diva" inspirowany opowiadaniem Olgi Tokarczuk "Ariadna na Naksos". Podczas tego projektu współpracowała z Robertem Bolesto, autorem scenariusza do późniejszych "Córek dancingu", filmu, który ugruntuje pozycję Agnieszki Smoczyńskiej w gronie najbardziej obiecujących reżyserek i reżyserów swojego pokolenia. Ostatnio debiutowała na deskach Opery Narodowej, reżyserując "Simona Boccanegrę" Verdiego, odważnie przenosząc XIV-wieczny świat w przyszłość, do postapokaliptycznego świata dotkniętego katastrofą klimatyczną.

"Córki dancingu": Pokaz specjalny z udziałem twórców

Widzowie 18. Mastercard OFF CAMERA będą mogli ponownie obejrzeć "Córki dancingu" na dużym ekranie podczas pokazu specjalnego z udziałem Agnieszki Smoczyńskiej oraz zaproszonych twórców filmu. Spotkanie w dniu 2 maja 2025 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuku o godzinie 19.00 poprowadzi Anna Tatarska.

18. Mastercard OFF CAMERA: Ruszyła sprzedaż biletów

11 kwietnia ruszyła także sprzedaż biletów na poszczególne seanse, co oznacza także, że opublikowany został harmonogram pokazów. Blisko 100 filmów, prawie 200 seansów, pokazy specjalne, a także otwarte dla publiczności spotkania w aż czterech kinach plenerowych (w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej, na Placu Szczepańskim, na Rynku Podgórskim oraz w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego). W programie także jak zawsze Q&A z gośćmi specjalnymi, gwiazdami i talentami.

Festiwal Mastercard OFF CAMERA 2025 startuje już 25 kwietnia i potrwa do 4 maja. 3 maja, w sobotę, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie się Gala Zamknięcia, w czasie której poznamy laureatów we wszystkich konkursach, w których pula nagród to ponad 300 tysięcy złotych.