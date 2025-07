Znany polski aktor był "człowiekiem do wszystkiego". O czym marzy teraz?

Wkrótce Piotra Trojana zobaczymy w rolach policjanta w trzecim sezonie "Odwilży" Xawerego Żuławskiego i drugim "Klangora" Łukasza Kośmickiego. Wcielił się również w stand-upera w "Jak żyć, żeby nie zwariować" Tomasza Koneckiego oraz zagrał w filmie "Wielka warszawska" Bartłomieja Ignaciuka. Aktor pojawia się też we włoskim i czeskim kinie.

W filmie "Człowiek do wszystkiego" Anki i Wilhelma Sasnalów Piotr Trojan wciela się w głównego bohatera, tytułowego "człowieka do wszystkiego". Jego postać to ofiara bezlitosnego systemu: prekariusz, pracownik na skraju wytrzymałości, wciąż zmuszany do udowadniania swojej wartości, balansujący na granicy przetrwania i upokorzenia.

W tej roli Trojan brawurowo oddaje emocjonalne napięcie człowieka poddanego presji ekonomicznego terroru, bez przyszłości, bez przywilejów, z nieustającym lękiem o kolejny dzień.