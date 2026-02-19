Vahid (Vahid Mobasseri) jest mechanikiem i właścicielem warsztatu samochodowego. Pewnej nocy pojawia się u niego mężczyzna (Ebrahim Azizi). Jadąc nocą, uderzył w psa. Jego auto wymaga teraz naprawy. Vahid rozpoznaje w nieznajomym Eghbala, który lata temu dręczył go w irańskim więzieniu po zatrzymaniu na antyrządowych protestach. Mechanik śledzi go, porywa i wywozi za miasto, gdzie zamierza wymierzyć samosąd za dawne krzywdy. W decydującym momencie waha się jednak. A jeśli się pomylił i skrzywdzi niewinnego męża i ojca? By mieć pewność, zwraca się o pomoc do innych ofiar Eghbala. Razem zdecydują, co zrobić z porwanym.

"To był zwykły przypadek". Traktat o sensowności zemsty

Panahi proponuje widzom moralitet o sprawiedliwości. Szybko okazuje się, że w oczach bohaterów trudno będzie ją osiągnąć. Jeśli porwany okaże się ich katem i zemszczą się na nim, czy nie będą mu równi albo nawet gorsi? A co, jeśli skażą na cierpienie niewinnego człowieka i jego rodzinę? Kara nie wymaże także konsekwencji aresztu, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia. Po torturach Vahid ledwo chodzi, cierpi na problemy z nerkami i powracające bóle pleców. Także jego towarzysze mają blizny - na zewnątrz i wewnątrz. Jednocześnie wszyscy mają poczucie, że ktoś musi odpowiedzieć za to, co ich spotkało. Zarazem zdają sobie sprawę, że być może w przyszłości poniosą odpowiedzialność za swoje działanie.

Reżyser przygląda się rozważaniom swoich bohaterów w długich ujęciach, podczas których dyskutują oni stłoczeni w vanie Vahida lub kręcą się w jego okolicy, jakby szukając jedynej słusznej odpowiedzi. Formalny minimalizm podkreśla wagę przeżywanych przez nich emocji. Zamiast dramatycznej muzyki lub najazdów na skonsternowane twarzy mamy plan ogólny i postaci chodzące na nim niczym po scenie teatralnej. Wystarcza. Także w narracji brakuje fajerwerków. Nie ma tutaj retrospekcji z przeszłości - każdy mówi o swoich krzywdach, a o wadze ich słów na ekranie stanowią jedynie talenty wykonawców i kierującego nimi Panahiego. Nieważne, czy dostajemy ciche wyznanie , czy wykrzyczaną listę krzywd. Wszystkie te momenty są jak cios w brzuch.

Co zaskakująco, wśród wszystkich dramatów twórcom udaje się znaleźć sporo humoru i niezręczności rozładowujących napięcie, a także uwiarygadniających dawne ofiary Eghbala. Panahi stworzył zresztą barwną grupę bohaterów, a ich przeprawa przez miasto w zdezelowanym vanie przywołuje czasem na myśl… amerykańską "Małą miss". Wystarczy powiedzieć, że wśród postaci mamy młodą parę, która trafia w sam środek fabuły prosto ze swojej weselnej sesji zdjęciowej.

"To był zwykły przypadek". Czy ukojenie jest możliwe?

Humor nie sprawia jednak, że główny konflikt znika. Zawsze buzuje gdzieś pod powierzchnią lub w interakcjach między bohaterami. W genialnym finale nikt nie ukrywa już, co przelewało się w nim przez cały czas seansu. Realizacja końcówki jest prosta. To jedno ujęcie, trwające ponad dwanaście i pół minuty. Kamera stoi przez cały czas niemal w bezruchu. Emocjonalnie jest to jedna z najwybitniejszych scen, jakie zobaczycie w kinie w ostatnim czasie. Wszystko dzięki bezbłędnym występom aktorskim oraz scenariuszowi. Nie ma tu fałszywej nuty. Wierzymy w każdy gest i słowo. A także w ostateczną decyzję bohaterów - bez względu na to, czy się z nią zgadzamy, czy nie.

Panahi zdaje sobie sprawę, że niektórych krzywd nie wymaże żadne działanie. Związane z nimi emocje pozostają i kwestią czasu jest, nim znów wybuchną. Z jaką siłą? Na to pytanie nie udziela odpowiedzi.

8/10

"To był zwykły przypadek" (Un simple accident), reż. Jafar Panahi, Francja/Iran/Luksemburg 2025, dystrybutor: Aurora Films, premiera kinowa: 20 lutego 2026 roku.