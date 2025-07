BNP Paribas Nowe Horyzonty: co na otwarcie, co na zamknięcie

17 lipca rozpoczyna się 25. edycja BNP Paribas Nowe Horyzonty . W ciągu 11 festiwalowych dni na widzów czekają 272 filmy z 67 krajów z całego świata, koncerty i spotkania. We Wrocławiu pojawi się ponad 500 gości, wśród nich są laureaci najważniejszych nagród filmowych - Oscara i Złotej Palmy.

Filmem otwarcia będzie nagrodzony za reżyserię i rolę Wagnera Moury "Tajny agent" Klebera Mendonçy Filho. Brazylijski mistrz kina odwiedzi Wrocław i osobiście zapowie film podczas gali. Pierwszego dnia festiwalu będzie można zobaczyć również m.in. "Zmartwychwstanie" Bi Gana i "Sirât" Olivera Laxe - wyróżnione w Cannes odpowiednio: Specjalną Nagrodą Jury i Nagrodą Jury, a także laureata Złotego Niedźwiedzia na Berlinale - "Sny o miłości" Daga Johana Haugeruda.

Specjalnym wydarzeniem pierwszego dnia będzie pokaz "Człowieka do wszystkiego" Anki Sasnal i Wilhelma Sasnala. Polska premiera filmu z udziałem twórców będzie jednocześnie inauguracją ich retrospektywy na festiwalu.

Z kolei filmem zamknięcia będzie "Łobuz" Harrisa Dickinsona , debiut reżyserski aktora znanego z filmów "Babygirl" i "Bracia ze stali". Zdobył on dwie nagrody w canneńskiej sekcji Un Certain Regard - FIPRESCI i dla najlepszego aktora (Frank Dillane).

W programie znalazły się też tytuły, które w czasie pierwszych edycji NH - w Sanoku i Cieszynie - wywoływały emocje widzów. Sekcję "Filmy, które zostały" przygotowali Roman Gutek, założyciel festiwalu oraz Jakub Duszyński, jeden z ich pierwszych dyrektorów programowych.

Swych retrospektyw doczekali się między innymi mistrz z Korei Południowej Lee Chang-dong , Glauber Rocha, ikona brazylijskiego kina, Anne-Marie Miéville, pochodząca ze Szwajcarii reżyserka, a także Greczynka Athina Rachel Tsangari, która będzie jedną z gościń wydarzenia i poprowadzi masterclass.

Filmy nagrodzone na festiwalu w Cannes we Wrocławiu

Kilka znakomitych tytułów, nagrodzonych w tym roku na festiwalu w Cannes, będzie można również zobaczyć podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Widzowie obejrzą laureata tegorocznej Złotej Palmy, film "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego, a także "Młode matki" braci Dardenne, wyróżnione nagrodą Jury Ekumenicznego i nagrodą za scenariusz, oraz "The Little Sister" Hafsii Herzi, zdobywca Queerowej Palmy oraz nagrody aktorskiej dla Nadii Melliti.

Wśród niemal 30 filmów z tegorocznego festiwalu w Cannes, które znalazły się w programie 25. Nowych Horyzontów, są także między innymi: "Dwaj prokuratorzy" Siergieja Łoźnicy (Nagroda im. François Chalais), "Romería" Carli Simón, nagrodzony Nagrodą Jury "Sirât" Olivera Laxe czy Specjalną Nagrodę Jury - "Resurrection" w reżyserii Bi Gana. Oba filmy trafiły do dystrybucji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, które wprowadzi je na ekrany polskich kin.

O laureatach tegorocznego festiwalu w Cannes pisał Marcin Pieńkowski, dyrektor Nowych Horyzontów.

"'Sirât' Olivera Laxe okazał się najbardziej wystrzałowym filmem festiwalu w Cannes. Opowieść o ojcu szukającym córki na nielegalnych, pustynnych rave’ach w Maroku to odjazdowe połączenie survivalowego thrillera spod znaku 'Ceny strachu' z krytyczną perspektywą 'Zabriskie Point'. Fenomenalnie nakręcony film autora pamiętnej 'Siły ognia' trzyma w napięciu, zachwyca znakomitą ścieżką dźwiękową Kangdinga Raya i nie daje o sobie zapomnieć. Film - przygoda" - chwalił Pieńkowski z Cannes.

Nowe polskie produkcje we Wrocławiu

Nowe Horyzonty odwiedzą w tym roku: ekipa filmów "Trzy miłości" - reżyser Łukasz Grzegorzek, producentka Natalia Grzegorzek, aktorzy: Marta Nieradkiewicz, Mieszko Chomka i Grzegorz Stępniak oraz autorka zdjęć Weronika Bilska; "Reset" - reżyserka i producentka Patricia Ryczko, aktorki Róża Kaleta i Monika Rak i autor zdjęć Grzegorz Korczak; "13 dni do wakacji" - reżyser i współautor scenariusza Bartosz M. Kowalski, producentka kreatywna i współautorka scenariusza Mirella Zaradkiewicz i aktorka Katarzyna Gałązka.

We Wrocławiu pojawią się też twórcy i twórczynie filmów z Shortlisty, którzy jak zwykle tłumnie przyjeżdżają na festiwal i z zapałem odpowiadają na pytania publiczności.



Na Nowych Horyzontach zaznaczy się również swą obecnością platforma streamingowa Netflix.

Z nowohoryzontowiczami spotkają się ekipy prezentowanych produkcji: "Heweliusz" (na miejscu obecni będą reżyser Jan Holoubek, producentka Anna Kępińska i aktorka Justyna Wasilewska), "1670" (zapraszamy na spotkanie z reżyserem Maciejem Buchwaldem, aktorem Michałem Sikorskim, scenarzystą Jakubem Rużyłło, kostiumografką Katarzyną Lewińską i producentem kreatywnym Ivo Krankowskim) oraz "Wednesday" (o serialu opowiedzą aktorzy Joy Sunday, Isaac Ordonez i Georgie Farmer).

"Muse" Pawła Pawlikowskiego na Nowych Horyzontach

W oczekiwaniu na nową pełnometrażową produkcję Pawła Pawlikowskiego , autora "Zimnej wojny" i nagrodzonej Oscarem "Idy" , podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu będzie można obejrzeć film "Muse".



Choć to krótki metraż, to w tej miniaturze polski twórca zawarł esencję swojego talentu i charakterystycznego stylu. W "Muse" zobaczymy na pierwszym planie utalentowaną aktorkę i modelkę, Małgorzatę Belę , oraz Marcina Maseckiego, znakomitego pianistę i kompozytora, który nie tylko występuje w filmie, ale odpowiada także za jego warstwę muzyczną. We Wrocławiu na Nowych Horyzontach pojawi się cała trójka: Pawlikowski, Bela i Masecki.

- Bohaterką filmu jest tytułowa Muza, balansująca na cienkiej granicy pomiędzy inspiracją a przeszkadzaniem. Nasz film przygląda się właśnie tej dynamicznej relacji pomiędzy artystą i jego muzą (albo muzą i jej artystą). W ich interakcji mamy równocześnie walkę o dominację i atencję, ale też wzajemną zależność tych dwojga - powiedziała Interii Małgorzata Bela .

Zdjęcie Małgorzata Bela w filmie Pawła Pawlikowskiego "Muse" / Nowe Horyzonty / materiały prasowe

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty: sekcja Nocne Szaleństwo

Sekcja Nocne Szaleństwo jest stałym i lubianym punktem programu festiwalu Nowe Horyzonty. Znajdują się w niej dzieła łamiące schematy i bawiące się gatunkami filmowymi.

W tym roku pojawi się tam nowy filmu Bartosza M. Kowalskiego "13 dni do wakacji", jak również między innymi "Śmierć jednorożca" Alexa Scharfmana, "Hallow Road" Babaka Anvariego i "Zabić dżokeja" Luisa Ortegi.

25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty: terminy

25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbędzie się w dniach od 17 do 27 lipca. O tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu za sprawą jego wirtualnej odsłony.

