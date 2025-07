Lee Chang-dong: literacki warsztat

Zanim trafił do świata kina, Lee Chang-dong był uznanym pisarzem; jego pierwsza nowela zatytułowana "Chonri" została opublikowana w 1983 roku. Po studiach literackich spędził dużo czasu na pisaniu sztuk teatralnych i pracował także jako nauczyciel.

Pierwsza styczność ze światem kina przypadła na 1993 rok, gdy na ekrany trafił film "To the Starry Island" (reż. Park Kwang-su), którego był współscenarzystą. Dwa lata później doszło między nimi do kolejnej współpracy, tym razem przy dziele "A Single Spark". Już w tych tytułach zostają naznaczone tematy, które w późniejszych latach reżyser rozwijał w swojej twórczości. Przede wszystkim cenne dla niego stało się opowiedzenie o poszukiwaniu w świecie prawdy i moralności.

Lee Chang-dong dość późno rozpoczął pracę za kamerą, w chwili premiery reżyserskiego debiutu, czyli "Zielonej ryby" z 1997 roku, miał już 43 lata. Jego pierwsze dzieło było filmem gatunkowym, gangsterskim, pokazującym rozczarowanie młodych ludzi Koreą i skorumpowaniem kraju. To ponury komentarz polityczny, przedstawiający świat pełen kontrastów i braku możliwości.

Warsztat literacki jest w dziełach Lee Chang-donga kluczowy i zauważalny już przy pierwszej styczności. Scenariusze są przemyślane, nieoczywiste, wnikliwe pod kątem budowania filmowych światów czy prezentowania psychiki bohaterów - bezsilnych i stłamszonych, którzy zwykle znajdują się na życiowych zakrętach.

Lee Chang-dong: w pogoni za pięknem

Kolejne dzieło reżysera było prekursorskie i to nie tylko dla kina koreańskiego. Narracja "Miętowego cukierka" przedstawia wydarzenia w odwróconej kolejności. W momencie powstawania tej produkcji był to zabieg innowacyjny, który został doceniony i w późniejszym czasie wykorzystany przez innych twórców (m.in. w odważnym dziele Gaspara Noe "Nieodwracalne" z 2002 roku). Akcja filmu rozpoczyna się w 1999 roku i stopniowo cofa się aż do 1979, pokazując losy głównego bohatera, które łączą się z kluczowymi wydarzeniami w historii Korei - kryzysem ekonomicznym, działaniami Czerwcowego Ruchu Demokratycznego czy zamieszkami w Gwangju.

Dzięki znakomicie skonstruowanej fabule stopniowo odkrywamy, co stoi za tą pozbawioną nadziei i zniszczoną jednostką, która w pierwszych minutach targa się na własne życie. Film jest również świadectwem lokalnych kontekstów, które zostawiły trwały ślad na psychice Koreańczyków.

Następne dzieło Lee Chang-donga w bezpruderyjny sposób opowiada o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie przez osoby wykluczone. "Oaza" skupia się na niepełnosprawnym intelektualnie mężczyźnie (Sol Kyung-gu), który nawiązuje relację z dziewczyną z porażeniem mózgowym (Moon So-ri). Tytuł filmu odnosi się do gobelinu wiszącego w pokoju bohaterki, jak i do symbolicznego miejsca, w którym dwoje młodych ludzi może uciec uprzedzeń i okrucieństw prawdziwego świata. To miejsce, w którym samotne dusze odnajdują chwilę wytchnienia, marząc o życiu w bardziej wyrozumiałym świecie. "Oaza" jest produkcją o osobistym wymiarze, ponieważ siostra reżysera także mierzyła się z MPD. Film pokazuje różne aspekty życia osób z niepełnosprawnościami i otwiera się na kwestie ich intymnych relacji, które zwykle pomijane są w jakichkolwiek dyskusjach. Film został nagrodzony aż czterema statuetkami na MFF w Wenecji, gdzie doceniono między innymi odważną wizję twórcy i przejmującą kreację Moon So-ri, która okazała się zwiastunem niezwykle udanej kariery.

"Sekretne światło" z kolei porusza temat traumy i próby chwycenia się ostatniej deski ratunku, jaką jest wiara. Shin-ae po śmierci męża przeprowadza się z synem do miasteczka Miryang. Choć jedynie pragnie rozpocząć nowe, spokojne życie, los doświadcza ją po raz kolejny, odbierając to, co najcenniejsze. Odtwórczyni głównej roli, Jeon Do-yeon, za ten realistyczny i uczciwie oddający poczucie bezsilności występ została uhonorowana Złotą Palmą.

Zdjęcie Song Kang-ho, Jeon Do-yeon i Lee Chang-dong na festiwalu w Cannes w 2007 roku / Sean Gallup/Getty Images / Getty Images

Równie poruszającą opowieścią była zrealizowana zaledwie trzy lata później "Poezja". Główną rolę odegrała Yun Jeong-hie, dla której była to ostatnia kreacja w karierze. Fabuła opowiada o cierpiącej na Alzheimera kobiecie, która bierze udział w kursie pisania poezji. W międzyczasie poznaje straszną prawdę na temat czynu dokonanego przez jej wnuka (David Lee). Mimo zanikającej pamięci stara się uważnie przyglądać rzeczywistości i przekładać swoje doświadczenia na papier. Za temat swojego pierwszego wiersza wybiera świadectwo tragedii, którą usilnie starano się wymazać ze świadomości. Film porusza również problem seniorek w Korei, które tracą na sprawczości i są przez społeczeństwo bagatelizowane. Tytuł został nagrodzony na festiwalu w Cannes za najlepszy scenariusz.

Na kolejny i dotychczas ostatni film w dorobku reżysera trzeba było czekać osiem lat. Przerwa została na nim poniekąd wymuszona z powodu jawnego wyrażania lewicowych przekonań, które nie podobały się ówcześnie rządzącej prawicy. W zamian za to Lee Chang-dong zajął się pracą jako producent, umożliwiając powstanie takich filmów, jak "Hwayi: A Monster Boy", "A Girl at My Door" czy "The World of Us".

Dopiero w 2018 roku na ekrany trafiły "Płomienie", które cieszyły się ogromną popularnością wśród widzów i krytyków oraz walczyły o Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Punktem wyjścia okazało się opowiadanie Haruki Murakamiego "Spalenie stodoły" z 1983 roku. Produkcja opowiada o frustracji i problemach młodego pokolenia uwikłanego w społeczne i polityczne ograniczenia. Z pozoru cicha i kameralna produkcja momentami aż kipi od niewypowiedzianych emocji. Główne role w produkcji zagrali Yoo Ah-in ("Weteran"), Steven Yeun ("The Walking Dead") oraz debiutująca Jun Jong-seo. Tytuł otrzymał dwie statuetki w Cannes (nagroda FIPRESCI, Vulcain Prize) oraz Saturna dla najlepszego filmu zagranicznego.

Zdjęcie Kadr z filmu "Płomienie" (2018) / Pine house film / NHK / Now film / Collection ChristopheL via AFP / AFP

Filmy Lee Chang-donga, przepełnione lamentem i pesymizmem, koniec końców skłaniają do poszukiwania nadziei, nawet w tragicznych sytuacjach. Jego kino zauważa mgnienia piękna w prostych elementach codzienności - otaczającej naturze, cichym meczu badmintona, uśmiechu drugiej osoby czy przypominającym o czasach beztroski i niewinności smaku miętowego cukierka. Wszystkie tytuły łączy wrażliwość i wnikliwa analiza psychiki bohaterów, często wściekłych, narażonych na kontakt z opresyjnym społeczeństwem. Choć życie postaci bywa pełne bólu i niespełnienia, do końca starają się odnaleźć przebłyski czegoś większego od nich, co mogłoby nadać sens ich ziemskiej wędrówce.

Retrospektywa Lee Chang-donga na festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty

W programie retrospektywy pokazywanej podczas festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty znalazły się filmy:

"Zielona ryba" ("Chorok mulkogi", 1997),

"Miętowy cukierek" ("Bakha satang", 1999),

"Oaza" ("Oasiseu", 2002),

"Sekretne światło" ("Milyang", 2007),

"Poezja" ("Shi", 2010),

"Płomienie" ("Beoning", 2018).

Dodatkowo sekcja zawiera wspomniane dwa dzieła Parka Kwang-su, przy których Lee pracował jako współautor scenariuszy: "To the Starry Island" (Geu seome gago shibda, 1993) oraz "A Single Spark" (Jeon tae-il, 1995). Festiwalowa publiczność będzie miała okazję zapoznać się także z filmem “Całkiem nowe życie", którego Lee był producentem oraz dokument poświęcony jego artystycznemu dorobkowi - “Lee Chang-dong. Sztuka ironii" w reżyserii Alaina Mazarsa.

Retrospektywa jest wspierana przez warszawskie Centrum Kultury Koreańskiej.

