Krakowski Festiwal Filmowy i Festiwal Muzyki Filmowej, czyli "50 na 50" w Krakowie

"50 na 50" na KFF i FMF w Krakowie

Specjalny pokaz filmu "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa to niejedyne wydarzenie, które połączyło dwa festiwale - Krakowski Festiwal Filmowy i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Tegoroczna odsłona sekcji "Dźwięki muzyki" poświęcona będzie filmowym biografiom. W kinie pod Wawelem zagoszczą Paktofonika, Rysiek Riedel, Mieczysław Kosz, Tadeusz Kościuszko i Jerzy Kulej, a widzowie usłyszą znakomite kompozycje Leszka Możdżera, Mikołaja Trzaski, Jana Komara oraz Mikołaja Majkusiaka.

W tym roku Krakowski Festiwal Filmowy i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie włączyły się w projekt "50 na 50", by uczcić 50. urodziny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W plenerowym Kinie Pod Wawelem zostanie pokazanych pięć tytułów, w których ważną rolę odgrywa muzyka, zarówno ta specjalnie skomponowana dla filmu, jak i ta, która stała się powodem do powstania produkcji.

Pierwszy pokaz odbędzie się w festiwalowy poniedziałek (26 maja). Na otwarcie widownia zgromadzona pod Wawelem zobaczy "Jesteś Bogiem" Leszka Dawida. Film o kultowej grupie Paktofonika, która zmieniła oblicze polskiego hip-hopu. Obraz koncentruje się na historii Magika, Rahima i Fokusa, którzy za sprawą takich utworów, jak słynny "Jestem Bogiem", stali się głosem ówczesnego pokolenia młodych Polaków.

W ramach wspólnych pokazów z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie oraz projektem "50 na 50 FPFF w Gdyni" we wtorek (27 maja) wyświetlony zostanie film o niezwykłym polskim kompozytorze i pianiście. "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia pianisty, który jako dziecko traci wzrok i trafia do ośrodka w Laskach. Tam odkrywa muzykę jako sposób opowiadania świata. Choć zaczyna od klasyki, jego serce zdobywa jazz. Przełomem w jego życiu staje się spotkanie z wokalistką Zuzą, które na zawsze odmienia jego los.

Kolejnym tytułem, który zostanie pokazany w ramach współpracy obu festiwali będzie "Kos" (28 maja) Pawła Maślona ze znakomitą muzyką Mikołaja Trzaski. Wiosna 1794 roku. Generał Tadeusz "Kos" Kościuszko wraca do Polski, by wzniecić powstanie przeciw Rosji. Łączy siły szlachty i chłopów, stając się symbolem walki o wolność i równość. Opowieść o rewolucji, zdradzie i nadziei na niepodległość.

W czwartek (29 maja) pod Wawelem pokazany zostanie film o słynnym polskim sportowcu. "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego to historia Jerzego i Heleny Kulejów. On - legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona - silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.

W piątkowy wieczór (30 maja) na ekranie kina plenerowego publiczność zobaczy "Skazanego na bluesa" Jana Kidawy-Błońskiego. Filmowa opowieść o charyzmatycznym wokaliście grupy Dżem, Ryśku Riedlu, jednym z największych talentów polskiej sceny rockowej. Jego rozpoznawalny głos i teksty piosenek dla wielu młodych ludzi, którzy dorastali na jego muzyce, były symbolem wolności i niezależności.

Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem akcji "50 na 50".