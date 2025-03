Utwory znane z filmów, seriali i gier na żywo Krakowie. Znamy program 18. Festiwalu Muzyki Filmowej

Od poniedziałku 26 maja do niedzieli 1 czerwca krakowskie sale koncertowe wypełnią się najpiękniejszą muzyką tworzoną na potrzeby filmów, seriali i gier wideo. W różnorodnym programie 18. Festiwal Muzyki Filmowej znajdziemy projekcję "Rękopisu znalezionego w Saragossie" z muzyką na żywo z okazji stulecia urodzin Wojciecha Jerzego Hasa oraz zaplanowany na Dzień Dziecka koncert z niezapomnianymi motywami z polskich dobranocek. Największym wydarzeniem festiwalu będzie "La La Land in Concert" w TAURON Arenie Kraków, gdzie Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i Chórem Filharmonii Krakowskiej zadyryguje sam kompozytor: Justin Hurwitz.

Reklama

Legenda muzyki filmowej w Krakowie

"Tegoroczny FMF odbywa się pod hasłem 'City of Stars', bo chcemy, by całe miasto poczuło ekscytującą atmosferę festiwalu. Odwiedzą nas takie legendy muzyki filmowej jak Gabriel Yared, kompozytor znany ze współpracy z najwybitniejszymi twórcami kina europejskiego i amerykańskiego. 'Angielski pacjent', 'Miasto aniołów', 'Utalentowany pan Ripley', 'Wzgórze nadziei' – to zaledwie kilka spośród wielu nagradzanych filmów z jego dorobku. Każdy z nich dzięki Yaredowi zyskał niepowtarzalny pejzaż muzyczny" – mówi Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, które organizuje Festiwal Muzyki Filmowej wspólnie z Miastem Krakowem i rozgłośnią RMF Classic.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "La La Land" [trailer 2] materiały dystrybutora

Koncert monograficzny "The Music of Gabriel Yared" odbędzie się w czwartek 29 maja w Filharmonii Krakowskiej. Wykonają go Sinfonietta Cracovia i Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą jednego z najwyżej cenionych dyrygentów europejskich – Dirka Brossé. Sam Gabriel Yared uświetni wieczór solowym występem na fortepianie.

Międzynarodowa gala z utworami mistrzów muzyki filmowej

W sobotę 31 maja festiwal zaprasza do Centrum Kongresowego ICE Kraków na wydarzenie FMF International Gala. Wysłuchamy tam zaaranżowanych specjalnie na FMF utworów Bartosza Chajdeckiego i Pawła Lucewicza. Gratką dla fanów gier wideo będzie z kolei syntezatorowa kompozycja Brunona Lubasa do gry przygodowej "The Invincible", opartej na powieści Stanisława Lema. Usłyszymy też przejmującą muzykę Frederikke Hoffmeier z duńsko-polsko-szwedzkiego dramatu obyczajowego "Dziewczyna z igłą". Dalsza część koncertu zostanie poświęcona w całości Gustavo Santaolalli – jednej z ważniejszych postaci współczesnej muzyki filmowej.

"Pod koniec lat 60. artysta był pionierem argentyńskiego rocka, a na przełomie XX i XXI wieku zdobył uznanie dzięki ścieżkom dźwiękowym, w których czerpał zarówno z folku, jak i alternatywy czy muzyki latynoamerykańskiej. To właśnie Gustavo Santaolalla stworzył niesamowity klimat muzyczny w grze i serialu 'The Last of Us' czy w obsypanym nagrodami filmie 'Tajemnica Brokeback Mountain'. Gala będzie wyjątkową okazją, by zobaczyć kompozytora wykonującego partie solowe w wybranych utworach" – przekonuje Magdalena Wojewoda-Mleczko, dyrektorka muzyczna RMF Classic.

Różnorodny repertuar wieczoru wykonają muzycy Filharmonii Krakowskiej i Chóru Polskiego Radia, a poprowadzi ich uwielbiany przez publiczność festiwalu dyrygent Diego Navarro. Program gali obejmuje także ogłoszenie zwycięzców nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2024 i konkursu FMF Young Talent Award 2025.

Zdjęcie Agata Szymczewska w Filharmonii Krakowskiej / Robert Słuszniak / materiały prasowe

Stulecie Wojciecha Jerzego Hasa i specjalny pokaz jego arcydzieła

Ważne miejsce w programie festiwalu zajmuje specjalna projekcja jednego z najbardziej uznanych filmów polskich – "Rękopisu znalezionego w Saragossie" – w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. W adaptacji powieści Jana Potockiego niezapomniane kreacje stworzyli tacy aktorzy jak Zbigniew Cybulski, Beata Tyszkiewicz, Gustaw Holoubek czy Iga Cembrzyńska. Zrekonstruowany cyfrowo film z muzyką na żywo obejrzymy w poniedziałek 26 maja w Filharmonii Krakowskiej.

"Wojciech Jerzy Has przyszedł na świat sto lat temu w Krakowie i zgodnie z uchwałą Senatu RP jest patronem 2025 roku, dlatego nie wyobrażaliśmy sobie 18. FMF bez jednego z dzieł reżysera. Wybraliśmy oczywiście 'Rękopis…' ze ścieżką dźwiękową Krzysztofa Pendereckiego. Maestro połączył tu nawiązania do muzyki klasycznej z elektroakustycznymi eksperymentami, tworząc niepowtarzalny klimat, pełen groteski i tajemnicy. Te niezwykłe kompozycje z pewnością zyskają nowy wymiar w wykonaniu Małych Instrumentów – jednego z najciekawszych zespołów polskiej sceny muzyki eksperymentalnej" – zapowiada Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, które organizuje koncert wspólnie z FMF. Wydarzenie należy do programu polskiej prezydencji w Radzie UE, a partnerami są 65. Krakowski Festiwal Filmowy oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Zdjęcie Grafika promująca 18. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie / materiały prasowe

Cinema Chorale, kultowe dobranocki i wiele więcej

Miłośników filmowej klasyki z pewnością zainteresuje koncert z cyklu Cinema Chorale zatytułowany Choral Extravaganza. Młodzi artyści związani z Nazareth University Treble Choir z Rochester w USA wspólnie z solistami zaprezentują tematy takich mistrzów jak Harold Arlen, Ennio Morricone czy John Williams. "Cinema Paradiso", "Czarnoksiężnik z Oz", "Zapach kobiety" – to między innymi te tytuły usłyszymy w środę 28 maja w Auli bł. Jakuba przy kościele Franciszkanów.

Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert multimedialny pod tytułem FMF4Kids: Kultowe dobranocki. W pełnym przygód świecie polskich kreskówek najmłodsi spotkają takich bohaterów jak Bolek i Lolek czy Reksio. Niezapomniane motywy muzyczne wykona zespół złożony ze znakomitych muzyków, a prowadzący koncert zdradzą kulisy powstawania klasycznych animacji i zademonstrują, jak dźwięk w połączeniu z obrazem potrafi bawić i poruszać. Wszystko to – jakżeby inaczej – w niedzielę 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka na terenie Centrum Konferencyjnego Fabryczna.

Program FMF obejmie też Forum Audiowizualne, czyli cykl spotkań z mistrzami i ekspertami z branży muzycznej i filmowej, a także kino na świeżym powietrzu i warsztaty dla dzieci. W tym roku Centrum Festiwalowe zostanie zorganizowane we współpracy z Fabryczną 13 – nowoczesnym kompleksem usługowo-rekreacyjnym mieszczącym się na krakowskich Grzegórzkach. Wydarzenia towarzyszące odbędą się również na terenie Galerii Kazimierz.