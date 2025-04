Zakończenie kultowej filmowej trylogii. Bije rekordy na całym świecie

"Nasza wina": zakończenie popularnej filmowej serii

"Nasza wina" to zakończenie niezwykle popularnej filmowej trylogii. Wyprodukowana przez Prime Video seria cieszyła się na platformie ogromną popularnością. Pierwsza część, "Moja wina", znalazła się w rankingu top 10 najchętniej oglądanych filmów Prime Video, a druga - "Twoja wina", stała się jednym z najchętniej oglądanych filmów oryginalnych platformy. Filmowa seria powstała na podstawie "Trylogii Winnych" Mercedes Ron. W październiku 2025 roku zadebiutuje finałowa część.

"Nasza wina": o czym opowiada film?

"Ślub Jenny i Liona staje się pretekstem do długo wyczekiwanego spotkania Noah i Nicka, które następuje jakiś czas po ich rozstaniu. Niezdolność Nicka do wybaczenia Noah tworzy między nimi mur, który pozornie trudno zburzyć. On - obecnie spadkobierca imperium biznesowego swojego dziadka, ona - dopiero zaczynająca swoją karierę - oboje opierają się ponownemu wybuchowi uczuć, które wciąż się w nich tlą. Ale gdy ich drogi ponownie się skrzyżowały, czy miłość okaże się silniejsza niż żal?" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

"Nasza wina": wracają ulubieńcy widzów

Główne role w filmie "Nasza wina" zagrają Nicole Wallace oraz Gabriel Guevara. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Marta Hazas, Ivan Sanchez, Victor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada.

