Zrezygnowała z roli w kultowym filmie. W końcu wyznała prawdę

Jenna Ortega: dlaczego zrezygnowała z roli w "Krzyk VII"?

22-letnia Ortega zyskała popularność dzięki występom w horrorach "Krzyk", "Krzyk VI", "X", "Beetlejuice, beetlejuice" czy "Death of Unicorn". Przełomem okazała się dla niej tytułowa rola w serialu platformy streamingowej Netflix "Wednesday", skupiającym się na losach córki Gomeza i Morticii Addamsów. Jak wiemy, aktorka nie powróci w kolejnej odsłonie kultowego cyklu. W końcu wyjawiła, dlaczego.

"Jeżeli 'Krzyku VII' nie realizowałaby drużyna, którą pokochałam, to [przyjęcie roli w filmie - przyp. red.] nie byłoby w tym momencie mojej kariery dobrym ruchem" - tłumaczy aktorka w rozmowie z The Cut.

Wspomina również, że ma zamiar zrobić sobie krótką przerwę od wielkich i popularnych filmowych franczyz.

"Tak się złożyło, że dołączyłam do wielu takich franczyz, co jest świetne, bo jestem częścią tej spuścizny. Chciałabym jednak zmienić priorytet - skupić się na nowych historiach nowych reżyserów. Z boku niektórzy mogą myśleć: ‘co ta dziewczyna wyprawia’. Nigdy nie pomyślałabym, że nakręcę film o jednorożcach, ale oryginalne scenariusze są ekscytujące. Jeśli mogę pomóc taką produkcję zrealizować, to z chęcią".

"Krzyk": kultowa filmowa seria

"Krzyk" to seria horrorów, której głównym pomysłodawcą był Wes Craven. Reżyser stworzył cztery pierwsze filmy fabularne: "Krzyk" (1996), "Krzyk 2" (1997), "Krzyk 3" (2000) i "Krzyk 4" (2011). Seria została wznowiona piątą częścią w 2022 roku. Najnowsza odsłona, "Krzyk VI", pojawiła się w kinach na całym świecie w marcu 2023 roku. Łącznie seria "Krzyk" zarobiła ponad 900 milionów dolarów na całym świecie. Reżyserią najnowszej odsłony zajmuje się Kevin Williamson, który napisał scenariusz do pierwszej odsłony "Krzyku" z 1996 roku. Premiera siódmej odsłony, po wielu niepowodzeniach, w tym opóźnieniach w produkcji, twórczych zmianach i zmianach w obsadzie, zaplanowana została na 27 lutego 2026 roku.

