Hit tegorocznego lata obejrzycie z kanapy. Epickie widowisko ląduje na VOD

"Jurassic World: Odrodzenie": o czym opowiada film?

Akcja filmu "Jurassic World: Odrodzenie" rozgrywa się 5 lat po poprzedniej części serii z 2022 roku. Ekspertka od operacji specjalnych Zora Bennett (Scarlett Johansson) i paleontolog Henry Loomis (Jonathan Bailey) udają się w podróż na odludny ląd, by zdobyć DNA największych dinozaurów, które może spowodować przełom w medycynie. Niestety, na ich drodze staną najbardziej niebezpieczne gady, które kiedykolwiek chodziły po powierzchni Ziemi.

Nową odsłonę kultowej serii wyreżyserował Gareth Edwards ("Łotr 1. Gwiezdne wojny — historie"). Scenariusz napisał David Koepp, odpowiadający za sukces pierwszego "Parku Jurajskiego". To siódma część serii. Zapoczątkował ją "Park jurajski" z 1993 roku, oparty na książce Michaela Crichtona.

W głównych rolach wystąpili Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein, Manuel Garcia-Rulfo.

"Jurassic World: Odrodzenie": film debiutuje na streamingu

Najnowsza odsłona kultowego cyklu jest już dostępna w serwisach streamingowych, jednak nie w ramach subskrypcji. Film, za opłatą, można korzystając z funkcji wypożyczenia na Prime Video i Rakuten.

