Nowy projekt wizjonera kina. Zaadaptuje intrygującą opowieść

"The Boy in the Iron Box": nowy projekt Del Toro

Guillermo Del Toro i Netflix realizują wspólnie kolejny projekt. "The Boy in the Iron Box" to film oparty na serii sześciu nowel autorstwa del Toro. Fabuła osnuta jest wokół losów drużyny najemników, którzy awaryjnie lądują na oddalonej wyspie. Kiedy odkrywają tajemniczą fortecę, okazuje się, że nie jest to bezpieczne schronienie, a... pułapka. Terror przybiera nowy kształt, a bohaterowie muszą przetrwać.

Właśnie ujawniono pierwsze nazwiska z obsady. Jak podaje serwis Deadline, główne role zagrają Rupert Friend, Kevin Durand, Jaeden Martell. Reżyserem jest David Prior, wcześniej współpracujący z Del Toro przy miniseriali “Gabinecie osobliwości Guillermo del Toro". Zdjęcia mają rozpocząć się w październiku.

"Frankenstein": del Toro poświęcił filmowi dziesięć lat

W listopadzie z kolei w Netfliksie zadebiutuje "Frankenstein" - jeden z największych projektów Del Toro.

"Postanowiłem, że pamięć o moich występkach umrze wraz ze mną. Część tego, co powiem, to fakty. A część nie. Ale wszystko jest prawdą" - mówi wcielający się w Vivtora Frankensteina Oscar Isaac. Guillermo del Toro pracował nad filmem o Frankensteinie przez ponad dziesięć lat. Ta produkcja, "jest kuliminacją podróż, która zajęła większość jego życia. Potwory są częścią mojego systemu wierzeń. Odłamki 'Frankensteina' są w moich filmach" - cytuje wypowiedź reżysera serwis Deadline.

Naukowiec Victor Frankenstein będzie grany przez Oscara Isaaca. W kultowego potwora wcieli się Jacob Elordi, który przejął tę rolę od Andrewa Garfielda. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się również: Mia Goth, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Ralph Ineson.

