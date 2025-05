Emeryci na tropie zbrodni. Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów Netfliksa

"Czwartkowy Klub Zbrodni": o czym opowiada film?

Film przedstawia historię czworga emerytów. Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) urozmaicają sobie wolny czas rozwiązując dla rozrywki niewyjaśnione zagadki kryminalne. Jednka prawdziwe kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy muszą sprostać wyjaśnić prawdziwą sprawę. Domorośli detektywi będą mieli pełne ręce roboty.

Reklama

W filmie wyreżyserowanym przez Chrisa Columbusa wystapi plejada gwiazd. Oprócz Mirren, Brosnana (dla których jest to kolejny wspólny projekt), Kingsleya oraz Imrie na ekranie pojawią się m.in. David Tennant oraz Daniel Mays.

"Czwartkowy Klub Zbrodni": będą zmiany

Fani powieści Richarda Osmana mają więc na co czekać. Nie obędzie się jednak pewnie bez kontrowersji - jak zaznaczył pisarz w podcaście The Rest Is Entertainment, produkcja nie będzie wierną ekranizacją. Pewne rzeczy zostaną zmienione.

"Fabuła 'Czwartkowego Klubu Zbrodni' jest oparta na pierwszej książce, ale nie jest dokładnie taka sama, ponieważ prawda jest taka, że trzeba zmieniać niektóre rzeczy".

Jak zaznaczał Osman, za nic w świecie nie chciał pisać scenariusza filmu. Choć oferowano mu możliwość pełnej kreatywnej kontroli nad projektem, odmówił. Finalnie prawa do adaptacji zakupiło Amblin Entertainment - studio należące do Stevena Spielberga. Scenariusz napisał reżyser "Czwartkowego Klubu Zbrodni", Chris Columbus ("Kevin sam w domu", filmy o przygodach Harry’ego Pottera) wraz z Katy Brand ("Powodzenia, Leo Grande").

"Czwartkowy Klub Zbrodni": kiedy i gdzie oglądać?

"Czwartkowy Klub Zbrodni" ma trafić na Netflix 28 sierpnia 2025 roku.

Zobacz też: Nadchodzi kolejna odsłona hitu Netfliksa. Zdecydowanie podnoszą poprzeczkę