Nadchodzi kolejna odsłona hitu Netfliksa. Zdecydowanie podnoszą poprzeczkę

"The Old Guard 2": o czym opowiada film?

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron), sekretna grupa bohaterów od stuleci chroni świat przed zagrożeniami. Kiedy ich nadzwyczajne zdolności zostają ujawnione, Andy i Nile (Kiki Layne), nowa rekrutka, muszą stawić czoła ludziom, którzy chcą przejąć ich moce i wykorzystać je do własnych celów. W drugiej części filmowej ekranizacji popularnego komiksu Grega Rucki zobaczymy nowe nazwiska. Do obsady "The Old Guard 2" dołączają Uma Thurman ("Kill Bill") oraz Henry Golding ("Bajecznie bogaci Azjaci").

Tym razem bohaterowie będą musieli zmierzyć się jeszcze większym niebezpieczeństwem i ponownie połączyć siły. Sądząc z pierwszych zapowiedzi szykuje się pełen akcji film. Jak przyznają twórcy druga cześć zdecydowanie podnosi poprzeczkę - w porównaniu z pierwszą.

"The Old Guard 2": fani będą mieli powody do radości

W wywiadzie z serwisem Collider, Victoria Mahoney, reżyserka drugiej części stwierdziła: "Jak widać w jednym z klipów, kiedy Charlize zwisa z helikoptera, muszę powiedzieć, że codziennie staraliśmy się w tym filmie podnosić sobie poprzeczkę".

W trakcie rozmowy z dziennikarzami serwisu Mahoney nie zdradziła żadnego szczegółu dotyczącego fabuły, doceniła jednak ekipę oraz aktorów - znanych z poprzedniej części i tych, którzy dopiero zadebiutują w "The Old Guard 2".

"Mogę powiedzieć, że i ekipa, i aktorzy byli przeszczęśliwi patrząc, jak Uma Thurman i Henry Golding odnajdują się w obsadzie oraz z doświadczeniem oraz pasją i zaufaniem pomogli tworzyć tę historię. Obserwowanie jak Uma oraz Henry nadają życie swoim postaciom przeniesie fanom wiele radości".

W filmie powrócą także gwiazdy znane z pierwszego filmu: KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli oraz Chiwetel Ejiofor. Za scenariusz odpowiedzialny jest twórca komiksu - Greg Rucka oraz Sarah L. Walker ("Jej tajemnice", "Zatoka serc").

"The Old Guard 2": kiedy i gdzie oglądać?

"The Old Guard 2" trafi na Netflix 2 lipca 2025 roku.

