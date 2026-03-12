L.U.C. i "Chłopi": jak artysta trafił do środowiska hollywoodzkich twórców muzyki filmowej?

Muzyka do animowanej adaptacji powieści Władysława Reymonta, nad którą pracował wspólnie z Rebel Babel Film Orchestra, przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność i wprowadziła do środowiska hollywoodzkich twórców muzyki filmowej.

- Zawsze lubiłem energię Los Angeles, jeszcze zanim zająłem się muzyką filmową - mówi L.U.C. - Ale po "Chłopach", po kampanii oscarowej i koncercie przed Oscarami wszystko się zmieniło. Nawiązałem tu wiele relacji, które są dla mnie bardzo rozwijające, więc staram się bywać tu często.

Pobyt w Los Angeles w tygodniu poprzedzającym Oscary to dla twórców wyjątkowy czas. Oprócz samej ceremonii odbywa się wtedy wiele branżowych spotkań i wydarzeń. Jednym z nich jest Oscar Reception dla kompozytorów, czyli spotkanie środowiska twórców muzyki filmowej.

- To bardzo ciekawe doświadczenie, bo każdy z działów branży filmowej ma tutaj swoją społeczność - tłumaczy artysta. - Są gildie reżyserów, operatorów, scenarzystów, a my mamy swoje środowisko kompozytorów. Spotykamy się, rozmawiamy o pracy, o technikach komponowania, o tym, jak powstaje muzyka do filmów.

L.U.C. w Hollywood. „Los Angeles w czasie Oscarów zamienia się w stolicę światowego kina” Artur Zaborski INTERIA.PL

Wśród uczestników takich spotkań pojawiają się twórcy nominowani do Oscara. W tym roku są to między innymi Ludwig Göransson, Alexander Desplat czy Max Richter.

- Każdy z nominowanych kompozytorów mówi kilka słów do wszystkich obecnych. To niesamowita okazja, żeby poznać tych ludzi i porozmawiać z nimi. A dla mnie to również szansa, by zaprosić ich w przyszłości do Polski - mówi L.U.C.

Polski kompozytor przyjechał do Los Angeles nie tylko na branżowe spotkania. W Hollywood prowadzi także rozmowy dotyczące nowego projektu, który ma połączyć światową muzykę filmową z polską publicznością.

Brasswood Soundtracks - międzynarodowy festiwal muzyki filmowej w Sopocie

Już 12 września w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się nowa odsłona festiwalu Brasswood, który przekształci się w Brasswood Soundtracks - międzynarodowy festiwal muzyki filmowej, ilustracyjnej i muzyki z gier.

- Chcemy stworzyć wydarzenie, które połączy różne światy - polskich twórców, europejską muzykę filmową i Hollywood - zapowiada artysta.

Festiwal ma składać się z trzech głównych części: Polish Mastershot, prezentującego najciekawsze polskie projekty muzyczne związane z kinem, European Spotlight, skupionego na twórcach z Europy, oraz Hollywood Stories, który ma przybliżać publiczności twórców ze Stanów Zjednoczonych.

Pierwszym ogłoszonym wydarzeniem festiwalu jest koncert Polish Mastershot, podczas którego zabrzmią symfoniczne aranżacje muzyki z najciekawszych polskich projektów filmowych i audiowizualnych inspirowanych folklorem.

- Będą między innymi utwory z serialu "1670" Jerzego Rogiewicza, muzyka z "Janosika" Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza czy kompozycje z "Chłopów". Pojawi się także zespół Percival, który tworzył muzykę do "Wiedźmina". To będzie naprawdę mocne spotkanie polskiej kultury - zapowiada L.U.C.

W Hollywood kompozytorzy są traktowani jak pełnoprawni twórcy filmu

Jednocześnie kompozytor zwraca uwagę, że w Polsce twórcy muzyki instrumentalnej wciąż nie są tak doceniani jak w krajach zachodnich.

- W Hollywood kompozytorzy są traktowani jak pełnoprawni twórcy filmu. Ich muzyka jest rozpoznawalna i doceniana. W Polsce nadal często są bohaterami drugiego planu - mówi.

Artysta zauważa też, że w polskiej kulturze wciąż dominuje muzyka piosenkowa, a twórcy instrumentalni rzadko stają się rozpoznawalnymi postaciami.

- Mamy ogromną tradycję muzyczną i takich twórców jak Chopin, ale wciąż nie wykształciliśmy kultury słuchania muzyki instrumentalnej na szeroką skalę. Mam nadzieję, że to się zmieni - dodaje.

Według L.U.C.-a przyszłość może jednak należeć właśnie do tego rodzaju muzyki.

- W świecie pełnym bodźców i nadmiaru słów coraz więcej osób zaczyna szukać muzyki, która pozwala się wyciszyć. Dlatego wierzę, że muzyka instrumentalna będzie miała coraz większe znaczenie - mówi.

A Los Angeles w tygodniu oscarowym pozostaje miejscem, w którym świat kina spotyka się w jednym miejscu.

- Po Oscarach całe miasto zamienia się w jedną wielką branżową imprezę. Wszędzie odbywają się spotkania, rozmowy, wydarzenia. To moment, kiedy Los Angeles naprawdę staje się stolicą światowego kina - podsumowuje kompozytor.

98. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku w Dolby Theatre w Hollywood. Prestiżowe wydarzenie po raz kolejny poprowadzi znany amerykański komik i gospodarz talk-show Conan O'Brien. Zapraszamy na relację na żywo z gali!