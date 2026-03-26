Rozbawią cię do łez. Oto najlepsze polskie komedie na streamingu

"Teściowie"

Świetnie napisany i wyreżyserowany komedio-dramat, w którym topowi polscy aktorzy - Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Marcin Dorociński i Adam Woronowicz - wcielają się w dwa małżeństwa, które... za niedługo zostaną rodziną. Spotykają się w dzień ślubu swoich dzieci. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem, a im dłużej trwa wesele, tym więcej niewygodnych szczegółów wychodzi na jaw. Film dostępny jest m.in. na Netfliksie, HBO Max czy Prime Video.

"Rozwodnicy"

Czy aż tak trudno jest się rozwieźć? Okazuje się, że tak! W filmie "Rozwodnicy" para byłych małżonków, grana przez Magdalenę Popławską oraz Wojciecha Mecwaldowskiego, rozpoczyna starania, aby uzyskać oficjalne orzeczenie nieważności ich krótkiego małżeństwa. Ze zdziwieniem odkrywają, że znaleźli się w niekończącej się spirali kościelnych przepisów. Produkcja dostępna jest na Netfliksie.

"Rozwodnicy" Paweł Drabik Netflix

"Mayday"

Polacy uwielbiają komedie z Piotrem Adamczykiem! W "Mayday" aktor gra Janka, który posiada dwie żony. Mężczyzna umiejętnie dzieli swoje życie pomiędzy dwie partnerki... jednak do czasu. W końcu pojawia się zagrożenie, że wszystko się wyda. Co zrobi Janek w tej sytuacji? Film można obejrzeć m.in. na HBO Max, SkyShowtime, Disney+ czy Netfliksie.

"Sami swoi. Początek"

"Sami swoi. Początek" to barwni bohaterowie, ikoniczne dialogi i konflikt o miedzę - wszystko to, co wyróżniało oryginalną filmową trylogię Sylwestra Chęcińskiego wraca tu w nowej odsłonie. Reżyser Artur Żmijewski podjął próbę pokazania genezy sporu zwaśnionych rodzin. Przenosi widza w czasy młodości Kargula i Pawlaka na długo przed ich osiedleniem się na Ziemiach Odzyskanych. Produkcja dostępna jest m.in. na Polsat Box Go, HBO Max czy Prime Video.

"Dzień dobry, kocham Cię!"

"Dzień dobry, kocham Cię!" krzyżuje losy Szymona, przystojnego i wysportowanego lekarza oraz Basi, pracownicy korporacji, która uwielbia jeździć na rolkach. Mężczyzna, któremu do tej pory poważne związki były obojętne, tonie w uczuciu do nowej koleżanki. Seria nieszczęśliwych zbiegów okoliczności powoduje, że młodzi tracą kontakt, a w trakcie długich i żmudnych poszukiwań również nadzieję na to, że kiedykolwiek ponownie się spotkają. Tymczasem Basia wpada w oko Leonowi. Seans można obejrzeć np. na Canal+ VOD i CDA.

"Jak poślubić milionera?"

Czy istnieją sprawdzone metody uwodzenia, które działają na wszystkich mężczyzn? "Jak poślubić milionera" to komediowy przewodnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwych związkach. Bohaterką opowieści jest Alicja (Małgorzata Socha) - dziewczyna, która zamiast czekać, aż ślepy los ześle jej upragnioną miłość, bierze sprawy w swoje ręce i zapisuje się na kurs... gwarantujący znalezienie drugiej połówki. "Jak poślubić milionera?" można obejrzeć m.in. Canal+ VOD, Playerze lub Megogo.

"Jak poślubić milionera?" materiały prasowe

"Narzeczony na niby"

Śmietanka polskiej sceny aktorskiej w komedii romantycznej Bartosza Prokopowicza. Julia Kamińska wciela się w Karinę, która po rozstaniu z reżyserem Darkiem, którego gra Piotr Adamczyk, wchodzi w układ z taksówkarzem Szymonem (Piotr Stramowski). Umowa między partnerami doprowadza do serii zabawnych wypadków. Film dostępny jest na Polsat Box Go czy Megogo.

"Niebezpieczni dżentelmeni"

Ten film to "Kac Vegas" w polskiej wersji... tylko akcja dzieje się w Zakopanem w 1914 roku, a głównymi bohaterami są Tadeusz Boy-Żeleński, Stanisław Witkiewicz "Witkacy", Joseph Conrad i Bronisław Malinowski. Artyści budzą się rano po szalonej imprezie, nic nie pamiętając. Czy uda im się dojść do tego, co działo się wcześniej? Produkcja dostępna jest m.in. na HBO Max, Polsat Box Go, Netfliksie i Disney+.

"Niebezpieczni dżentelmeni" materiały prasowe

"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"

Dawid Ogrodnik w wyjątkowej roli! Film inspirowany jest historią Zdzisława Najmrodzkiego "króla złodziei" i "mistrza ucieczek", który 29 razy wymykał się pościgom, uciekał z konwojów lub zakładów. Mężczyzna w końcu poznaje kobietę, dla której chce zmienić swoje życie. Film można obejrzeć m.in. na Netfliksie, Polsat Box Go czy Megogo.

