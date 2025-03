"Wybraniec": o czym jest film?

"Wybraniec" to jeden z najgłośniejszych filmów festiwalu w Cannes w 2024 roku. Jego akcja rozpoczyna się w 1973 roku. Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.

"Wybraniec" już od etapu produkcji budził ogromne zainteresowanie i emocje. Uznany reżyser Ali Abbasi sięgnął po historię Donalda Trumpa z lat 70. i 80., by pokazać mechanizmy rządzące światem: walkę między władzą i słabością, pokusą i poddaniem oraz odwieczną rywalizację dobra ze złem. Ludzie z otoczenia byłego (i ubiegającego się o ponowną elekcję) prezydenta Donalda Trumpa za wszelką cenę próbowali zablokować premierę filmu.

"To nie jest film o Donaldzie Trumpie. To jest film o systemie. O tym, jak on działa, jak został zbudowany, o zasadach, które nim rządzą" - podkreślał Ali Abbasi.

Film został wyróżniony dwoma nominacjami do Oscara oraz dwoma do Złotego Globa w kategoriach aktorskich (dla Sebastiana Stana i Jeremy'ego Stronga).

"Czy 'Wybraniec' jest jego drogą na szczyt lub historią moralnego upadku? Przede wszystkim to proces, w którym najgorsze cechy danych czasów przyjmują konkretną formę. Bardzo łopatologiczną, acz efektowną metaforą są ukazane w detalach operacje przeszczepu włosów i liposukcji, którym poddaje się główny bohater, przywodzące na myśl końcowy proces kreacji potwora Frankensteina. Filmowy Cohn w pewnym sensie mógłby być dumny z tego, co stworzył" - pisał Jakub Izdebski w recenzji dla Interii.

"Wybraniec" online. Gdzie oglądać?

Film "Wybraniec" można oglądać na platformie Max.