Polacy niemal zapomnieli o tym filmie. To jedno z arcydzieł kina PRL

"Mistrz": znakomity polski dramat wojenny. Zapomniane arcydzieło

Film "Mistrz" z 1966 roku to dramat wojenny, skupiający się na losach młodego aktora (Ignacy Gogolewski), który ze względu na napiętą sytuację w kraju jest zmuszony przerwać naukę. W międzyczasie przygotowuje się do roli Makbeta, jednak reżyser spektaklu (Zbigniew Cybulski) ma zastrzeżenia do jego interpretacji. Chłopak nie poddaje się i za wszelką cenę próbuje udowodnić, że to on musi zagrać bohatera z dramatu Szekspira. Tylko w ten sposób będzie mógł uczcić tytułowego Mistrza (Janusz Warnecki), którego poznał w schronieniu w jednym z podwarszawskich miast. W końcu decyduje się opowiedzieć reżyserowi poruszającą historię przypadkowo spotkanego mężczyzny.

"Mistrz" w reżyserii Jerzego Antczaka uhonorowany został nagrodą Prix Italia na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Radiowej i Telewizyjnej w Palermo. W 1964 roku na jego podstawie stworzono także spektakl Teatru Telewizji o tym samym tytule. Za znakomity scenariusz odpowiadał Zdzisław Skowroński, który otrzymał pośmiertnie za to dzieło nagrodę państwową I stopnia.

"Mistrz": obsada i odbiór filmu

Jerzy Antczak zaangażował do produkcji wielu cenionych aktorów. W filmie wystąpili m.in.: Janusz Warnecki, Ignacy Gogolewski, Ryszarda Hanin, Henryk Borowski, Zbigniew Cybulski czy Andrzej Łapicki.

Recenzenci nie kryli zachwytu występem Warneckiego, który odegrał tę rolę Mistrza w obu produkcjach. Niektóre zapiski mówią, że Skowroński napisał ten scenariusz specjalnie dla niego, choć początkowo aktor nie chciał zgodzić się na udział. Miał już wówczas 70-lat i był schorowany; z tego też powodu przez większość akcji znajduje się w pozycji siedzącej.

W sierpniu 1999 roku "Mistrz" znalazł się na liście stu najlepszych przedstawień teatralnych w historii Teatru Telewizji.

