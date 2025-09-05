"Street Fighter" trafi do kin pół roku później. Znamy obsadę

Zdjęcia do "Street Fightera" już się rozpoczęły, a w mediach społecznościowych ogłoszono obsadę oraz fabułę filmu. Jego akcja będzie rozgrywała w 1993 roku. Skupi się na dawnych przyjaciołach Ryu (Andrew Koji) i Kenie (Noah Centineo), którzy zostają zrekrutowaniu przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang) do udziału w turnieju sztuk walki World Warrior. Za wydarzeniem kryje się śmiertelny spisek, który zmusi dawnych towarzyszy do zmierzenia się z demonami przeszłości.

"Street Fighter". Obsada wyczekiwanej adaptacji gry wideo

W filmie pojawi się wiele postaci znanych z gier. W obsadzie znaleźli się Joe Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy).

Za kamerą stanął Kitao Sakurai. "Street Fighter" będzie pierwszym filmem Legendary dystrybuowanym przez Paramount na mocy nowej trzyletniej umowy.

"Street Fighter": Filmowa historia popularnych gier

"Street Fighter" to zapoczątkowana w 1987 roku seria bijatyk, która przez niemal 40 lat zyskała miliony fanów na całym świecie. Za niesamowitą popularność marki odpowiada jej druga część, pierwotnie wydana w 1991 roku.

Stała się ona podstawą do pierwszej filmowej adaptacji z 1994 roku. W rolach głównych wystąpili Jean-Claude Van Damme i Raul Julia. Film okazał się kinowym koszmarkiem, przede wszystkim z powodu problemów w czasie produkcji. Krytycy docenili jednak rolę Julii, który zmarł kilka tygodni przed premierą.

W 2009 roku Andrzej Bartkowiak zrealizował film "Street Fighter: Legenda Chun-Li" z Kristin Kreuk, Nealem McDonoughem i Robinem Shou w rolach głównych. Fani i recenzenci zgodnie uznali dzieło za nieudane.