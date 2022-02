"Zwierciadło życia" to pierwotnie powieść autorstwa Funnie Hurst z 1933 r., o aktorce, która zatrudnia do pomocy w domu czarnoskórą kobietę. Ta ma niezwykłą córkę, która po białym ojcu ma jasną skórę i może uchodzić za białą. Książka doczekała się dwóch ekranizacji - w 1934 i 1959 r. Bardziej znana jest ta druga, z Laną Turner w obsadzie.



"The Sun" donosi, że rozpoczęły się wstępne prace nad trzecią adaptacją filmową, a z twórcami tego projektu negocjacje prowadzą dwie wielkie gwiazdy. Pierwszą jest Zendaya , która przymierzana jest do zagrania jednej z wiodących ról. Z racji na jej urodę przypuszczać można, że chodzi o postać Sary Jane.

Wszyscy chcą Zendayę

"W tej chwili wszyscy chcą Zendayę w swoich filmach. Wydaje się, że to może być film, który przeniesie ją na wyższy poziom i pozwoli pretendować do różnych nagród" - mówi informator dziennika o aktorce znanej z serialu "Euforia" i cyklu "Spider-Man".



"Z kolei Beyonce otarła się o kilka projektów, m.in. użyczyła głosu Nali w 'Królu lwie'. Teraz jednak chciałaby się zmierzyć z większym wyzwaniem" - mówi źródło. Diwa rozważa zostanie producentką nowego obrazu.

Jeśli Zendaya i Beyonce zostaną zakontraktowane, będzie to ich drugi wspólny projekt. W 2016 r. Zendaya wystąpiła w klipie do piosenki "All Night" śpiewanej przez królową popu. "Od kiedy się urodziłam, miałam obsesję na punkcie Beyonce" - Zendaya powiedziała przy okazji tamtej współpracy.



