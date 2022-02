"Uncharted" Rubena Fleischera to filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier wideo ostatnich lat. Widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a ( Tom Holland ). Tylko jego sprawność, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia fortuny zgromadzonej przez Ferdynanda Magellana, która zaginęła 500 lat temu. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake'a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu skarbu o wartości 5 miliardów dolarów towarzyszy mu zaufany przyjaciel Victor Sullivan ( Mark Wahlberg ). Razem muszą zmierzyć się z milionerem Santiago Moncadą ( Antonio Banderas ), który wierzy, że on i jego rodzina są prawowitymi dziedzicami zaginionych bogactw.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Uncharted" [trailer 2] materiały prasowe

Nowy film Pedro Almodóvara "Matki równoległe" to historia dwóch samotnych kobiet, które nie podejrzewają, że losy ich i ich dzieci będą splatały się w zupełnie niespodziewanych momentach ich życia. Janis ( Penélope Cruz ) jest doświadczoną fotografką, która poświęca się w pełni pracy zawodowej. Pewnego dnia zachodzi przypadkiem w ciążę z żonatym mężczyzną, co wywraca jej życie do góry nogami. Ana ( Milena Smit ) to z kolei pochodząca z rozbitej rodziny młoda dziewczyna, która chciałaby zapomnieć jak najszybciej o chłopaku, który ją zapłodnił. Spotykają się na oddziale porodowym i z miejsca nawiązują silną więź, wzmocnioną faktem, że obie rodzą niemal w tym samym czasie. Produkcja ma szansę na dwa tegoroczne Oscary - w kategoriach: najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Cruz) oraz najlepsza muzyka (Alberto Iglesias).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Matki równoległe" [trailer] materiały prasowe

Głównym bohaterem brytyjskiego thrillera "Wilk" Nathalie Biancheri jest Jacob ( George MacKay ), młody mężczyzna, który myśli, że jest tytułowym zwierzęciem. Okazuje się, że nie jest jedynym, który wierzy w to, że nie jest człowiekiem. Trafia do ośrodka, gdzie dzieci i młodzież są leczone z zaburzenia zwanego dysforią gatunkową. Na Jacoba terapia jednak nie działa, wręcz przeciwnie, jeszcze mocniej przekonuje go o tym, że jest wilkiem. W klinice poznaje dziewczynę wierzącą, że jest kocicą ( Lily-Rose Depp ). Zaczyna ich łączyć niezwykła relacja...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wilk" [trailer] materiały prasowe

Familijny "Pies" to debiut reżyserski Channinga Tatuma , który gra w filmie również główną rolę. Były Ranger Jason Briggs nie umie sobie ułożyć życia bez wojska. Gdy dostaje szansę powrotu do służby przyjmuje ją z entuzjazmem i bez zastanowienia. Szansa nazywa się Lulu i jest owczarkiem belgijskim o bogatej historii służby wojskowej. Briggs będzie mógł wrócić w kamasze pod warunkiem, że zawiezie Lulu na pogrzeb jej zmarłego pana. Kilkudniowa podróż kalifornijskim wybrzeżem wydaje się być nie tyle zadaniem, co beztroskim urlopem. I byłaby taka, gdyby nie charakterek Lulu. Delikatnie mówiąc owczarek nie przepada za ludzkim towarzystwem, a wygląda na to, że Briggsa nie toleruje bardziej niż innych...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pies" [trailer] materiały prasowe

Także ostatnia z piątkowych premier - "Zakochana Anais" Charline Bourgeois-Tacquet - jest debiutem reżyserskim. To pełna świeżej, młodzieńczej energii komedia obyczajowa. Tytułowa Anaïs ( Anaïs Demoustier ) to jeden wielki chaos. Przemierzająca ulice Paryża na rowerze, zawsze spóźniona, roztargniona, niedyskretna. Nawet jeśli nie ma grosza przy duszy, trudno odmówić jej w tym wszystkim uroku. Młoda kobieta zdaje sobie jednak sprawę, że jest tuż przed sporymi zmianami w swoim życiu. Związek z Raoulem należy już do przeszłości, przed nią z kolei konieczność zmierzenia się z powracającą chorobą matki. Jakby mało było komplikacji, bohaterka, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, wdaje się w romans z żonatym mężczyzną. Szybko okazuje się jednak, że osobą, do której najbardziej chce się zbliżyć, wcale nie jest Daniel ( Denis Podalydès ), a jego intrygująca partnerka - Émilie ( Valeria Bruni Tedeschi ). Chwilowe zaślepienie czy głębsza fascynacja? Względne bezpieczeństwo, a może podjęcie ryzyka? Na te pytania pełna zapału, ale i uroczej lekkomyślności Anaïs będzie musiała znaleźć odpowiedzi.