Tym razem Brad Pitt oskarża Angelinę Jolie o to, że bez konsultacji z nim sprzedała pół winnicy rosyjskiemu oligarsze, który utrudnia Bradowi jej prowadzenie.

Brad Pitt i Angelina Jolie: Kolejny pozew sądowy

58-letni gwiazdor - jak donosi serwis "Daily Mail" - stara się o unieważnienie transakcji przeprowadzonej przez byłą małżonkę, która sprzedała połowę francuskiej (wspólnej) winnicy rosyjskiemu oligarsze, Jurijowi Sheflerowi. Brad Pitt zaznacza przy tym, że nowemu właścicielowi należy się odszkodowanie za udział w tej niefortunnej sprzedaży.

Z dokumentów sądowych, do których dotarł "TMZ", wynika, że sednem sporu jest winnica Corres kupiona przez parę w 2008 roku za prawie 29 milionów dolarów. Brad Pitt co prawda zapłacił więcej niż połowę tej sumy oraz bardziej angażował się w jej prowadzenie, ale jako że winnica przynosiła zyski, nie zaprzątał sobie tym głowy. Aż do teraz, kiedy to okazało się, że współpraca z nowym współwłaścicielem jest co najmniej trudna.

Pitt w pozwie zawarł także informację, że o sprzedaniu przez Jolie swoich udziałów dowiedział się w październiku 2021 roku. I choć wcześniej uzgodnili, że poprosi go o zgodę, nie zrobiła tego, ani nie ujawniła warunków umowy.



To kolejna sprawa, jaka toczy się w sądzie między byłymi małżonkami. Pitt (58) i Jolie (46), którzy pobrali się w 2014 roku i rozstali w 2016 roku, od prawie pięciu lat prowadzą sądową batalię. I nic nie wskazuje na to, aby ten konflikt miał się zakończyć.

Pitt w maju ubiegłego roku otrzymał prawo do sprawowania wspólnie opieki nad ich nieletnimi dziećmi, Paxem, 17 lat, Zaharą, 16 lat, Shiloh, 15 lat oraz Vivienne i Knoxem, 13 lat. Aktorzy są także rodzicami 20-letniego Maddoxa.

