​"Be Alive": Beyonce śpiewa do filmu "King Richard"

Piosenka nosi tytuł "Be Alive", Beyonce śpiewa ją solo. Współautorem kompozycji, a także jej producentem, jest niemiecki DJ, Dixon. Szersza publiczność usłyszy nowy kawałek Beyonce nie później niż 19 listopada, bo wtedy "King Richard" ma wejść do kin.



Jako że kinomani wiążą z tą produkcją filmową wielkie nadzieje, już teraz spekuluje się, że na fali ewentualnego sukcesu tego filmu Beyonce mogłaby powalczyć o Oscara w kategorii piosenka. Do tej pory ta artystka nigdy nie była nominowana do nagrody Akademii. Jej wcześniejsza przygoda ze światem filmu - zaśpiewała utwór "Spirit", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej nowej ekranizacji "Króla lwa" - pozostała przez akademików niezauważona.

"King Richard": O czym film?

"King Richard" koncentruje się na postaci Richarda Williamsa, ojca i trenera dwóch wybitnych tenisistek, Sereny i Venus. To człowiek, który już od narodzinach swoich dzieci robił wszystko, by zostały kiedyś gwiazdami tenisa. Film powstał za zgodą rodziny Williamsów, co więcej, Serena i Venus są producentkami wykonawczymi.