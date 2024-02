Emily Blunt, która w filmie "Oppenheimer" zagrała Kitty, żonę fizyka Cilliana, J. Roberta Oppenheimera, wspomina, że miała uderzyć Murphy'ego w twarz. Dokładnie w jego kość policzkową.



"Przepraszam za twoje policzki, Cillian. Biedny Cillian. Chris [Nolan] powiedział: 'Uderz go', a aja nie byłam przekonana. Wtedy Cillian dodał: 'Zrób to', a Chris przekonywał: 'Nic mu nie będzie... zrób to" - Blunt powiedziała w rozmowie z "The Sun".

Zdjęcie Cillian Murphy i Emily Blunt w filmie "Oppenheimer" / UIP / materiały prasowe

"Uderzyłem go, a potem złapałem, za szyję, za kołnierz" - powiedziała Blunt, dodając, że po dziesięciu dublach tej sceny kość policzkowa jej partnera była wielka i opuchnięta.

Co więcej, scena ta ze względu na swoją brutalność nie znalazła się w ostatecznej wersji filmu.



Blunt nie kryje jednak podziwu dla Cilliana Muprhy'ego , który za swój występ otrzymał pierwszą nominację do Oscara. "Był wspaniałym partnerem. Uwielbiam Cilliana, Pana Błękitne Oczy. Jest niezwykłym przyjacielem. Jest hipnotyzujący w tej roli" - powiedziała aktorka, która z Cillianem Murphym pracowała już wcześniej na planie drugiej części horroru "Ciche miejsce".



"Oppenheimer" ma szansę na 13 Oscarów

"Oppenheimer" , który zarobił na całym świecie aż 952 miliony dolarów, otrzymał aż 13 nominacji do Oscara. Laureatów nagród Akademii poznamy 10 marca. 21 marca film Nolana trafi na platformę SkyShowtime.

"Oppenheimer" to widowiskowy thriller zrealizowany w technologii IMAX. Zabiera on widzów w emocjonującą podróż do świata enigmatycznego naukowca stającego przed paradoksalną decyzją: czy warto zaryzykować zniszczenie świata, aby go uratować?

Widzowie zaglądają w głąb umysłu fizyka teoretycznego, J. Roberta Oppenheimera, który jako dyrektor założonego w ramach Projektu Manhattan laboratorium w Los Alamos prowadził przełomowy projekt zbudowania pierwszej bomby atomowej.



Poza Murphym i Blunt w filmie występują m.in.: nagrodzony Oscarem Matt Damon, nominowany do Oscara Robert Downey Jr., nominowana do Oscara Florence Pugh, Josh Hartnett oraz laureaci Oscara Casey Affleck, Ram