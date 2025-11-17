Zbyt nieśmiały, by prosić o więcej. Nie wierzył, że ktoś po nim zapłacze

Trudno uwierzyć, że urodzony w 1942 roku Marek Perepeczko jako dziecko był chudy, chorowity i nieśmiały. Dzieci były dla niego bezlitosne - naśmiewały się z niego, a on, chcąc poradzić sobie z presją rówieśniczą, uległ namowom ojca. Za jego radą zapisał się do klubu wioślarskiego. Wtedy odkrył swoją pierwszą miłość - ćwiczenia. Uprawiał każdy możliwy sport: podnosił ciężary, ćwiczył sztuki walki, pływał. Także w późniejszych latach słynął ze swej tężyzny fizycznej, a to z kolei sprawiło, że był centrum zainteresowania kobiet, jednak żadnej z nich nie dał nawet cienia szansy.

Pozostał nieśmiały

Chociaż początkowo pragnął zostać architektem, ostatecznie zdecydował związać swą przyszłość z aktorstwem. Na ekranie pojawiał się rzadko i zwykle w niewielkich rolach. Kilka razy udało mu się przebić. W "Potem nastąpi cisza" Janusza Morgensterna z 1965 roku dotrzymywał kroku partnerującym mu Danielowi Olbrychskiemu i Andrzejowi Łapickiemu. W 1969 roku zagrał natomiast najważniejszą rolę pierwszej dekady swej kariery - Adama Nowowiejskiego w "Panu Wołodyjowskim" Jerzego Hoffmana.

Widownia go polubiła, ale niestety nie oznaczało to większej liczby propozycji pracy. Wynikało to także z charakteru samego Perepeczki - skromnego, nieśmiałego, nielubiącego się narzucać.

"Myślę, że gdyby był mniej skromny i bardziej wymagający, jego kariera wyglądałaby inaczej. (...) Marek nie umiał walczyć o swoje, nie umiał prosić o role... Takim był człowiekiem" - mówiła o nim jego żona.

Rolą jego życia okazał się oczywiście "Janosik" , który pomimo upływu lat wciąż pozostaje dla wielu widzów jednym z ulubionych seriali. Nigdy nie udało mu się odnieść podobnego sukcesu ani do końca uwolnić od wizerunku karpackiego zbójnika oraz rzeszy fanek, które podkochiwały się w aktorze. Mimo to jego kariera znacznie zwolniła.

Pełnił także funkcję dyrektora warszawskiego teatru "Komedia". Gdy na początku lat 80. jego żona odniosła sukces jako modelka w Australii, w końcu dołączył do niej. Do Polski powrócił dopiero po zmianach systemowych, ale także wtedy nie było dla niego zajęcia.

Z łatką Janosika zerwał po jakimś czasie - dopiero, gdy w 1997 roku został obsadzony w roli komendanta Słoika w "13 posterunku". Jednak ponownie, gdy serial dobiegł końca, dla aktora nie było ciekawych propozycji, co zaczęło odbijać się na jego zdrowiu.

Zdjęcie "Janosik" / materiały prasowe

Wiedział, że sam zagraża swojemu zdrowiu

Pod koniec życia aktorowi daleko było do wysportowanego Janosika. Aktor lata rozłąki z żoną urozmaicał sobie jedzeniem. Gdy Fitkau-Perepeczko wróciła z Australii, aktor miał ponad 40 kg nadwagi. Żona wielokrotnie, wręcz nieustannie, usiłowała odchudzić ukochanego.

"Pod tym względem nie chciał mnie słuchać. Robił mnie i sobie na przekór. Kiedyś Janusz Głowacki powiedział, że Marek obraził się sam na siebie, i coś w tym jest. Pewnie to sprawa charakteru. Przecież mógł się odchudzić, chodzić do klubu sportowego, tym bardziej że był sportowcem i miał w jednym palcu wszystkie dyscypliny. Ale nie chciał. Prawda jest taka, że Marek kochał jeść. Lecz, wbrew temu, co się teraz mówi, nie nadużywał alkoholu. Nigdy nie widziałam go pijanego" - mówiła przed laty Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

"Ta nadwaga mnie kiedyś zabije" - powiedział w rozmowie z "Faktem" na 10 dni przed śmiercią. "To wielkie szczęście, że nikt nie będzie po mnie płakał"- dodał.

Aktor zmarł nagle w wyniku ataku serca 17 listopada 2005 roku w swoim mieszkaniu w Częstochowie. Miał wtedy 62 lata.

Druga miłość Perepeczki

Pierwszą miłością aktora był sport i rozmaite ćwiczenia. Drugą była oczywiście Agnieszka Fitkau. Swą przyszłą żonę spotkał w dniu składania papierów do szkoły teatralnej. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para pobrała się w 1966 roku.

Marek Perepeczko zawsze mówił o żonie z wielkim szacunkiem. Agnieszka była miłością jego życia, ale sporo przez nią wycierpiał, bo uwielbiała romansować i wcale się z tym nie kryła. Dziś szczegóły ich małżeństwa znamy tylko z relacji samej Fitkau-Perepeczko.

"W rozmowach o Marku i Agnieszce często przewija się określenie: 'trudny związek'. Relacja tych dwojga ludzi wymyka się prostym schematom i jednoznacznym ocenom" - uważa autor książki "Samotność Janosika. Biografia Marka Perepeczki".

"Wszystkie kobiety tęsknią za romansami, ale tylko niektóre się do tego przyznają. Mi romanse dodają blasku" - wyznała Agnieszka Fitkau-Perepeczko w wywiadzie dla "Gazety Pomorskiej". "Gdy podobał mi się jakiś mężczyzna, mówiłam o tym Markowi".

Gdy na początku lat 80. Agnieszka Perepeczko poleciała do Australii, nie przypuszczała, że zostanie tam na zawsze. Została, bo - jak twierdzi - nie miała po co wracać do kraju. Aktorka była przekonana, że uda się jej ściągnąć męża, ale chciała najpierw się urządzić. Pomógł jej w tym młodszy o dekadę Wojciech Przybyłowicz. Mężczyzna został jej wspólnikiem - razem założyli firmę, razem zaciągnęli kredyt na zakup domu, w którym zamieszkali.

Marek Perepeczko był świadomy trudności w swoim małżeństwie i podjął próbę odbudowania relacji, wyjeżdżając do Australii. Przez parę lat żył pod jednym dachem z Agnieszką i jej kochankiem, ale w końcu powiedział "dość" i wrócił do Polski. Twierdził w wywiadach, że tęsknił za sceną, a tak naprawdę nie mógł znieść, że musi dzielić się z kobietą, którą kochał, z innym mężczyzną.

"Fakt, że Marek i ja nie mieszkaliśmy razem, wcale nie oznaczał, że nie byliśmy sobie bliscy. Wręcz przeciwnie, bardzo się kochaliśmy, przyjaźniliśmy i mogliśmy na siebie liczyć w każdej sytuacji. Byliśmy w stałym, codziennym kontakcie. Jeśli nie mogliśmy się zobaczyć, rozmawialiśmy ze sobą przez telefon. Godzinami, dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Spędziliśmy ze sobą 40 lat życia" - wspominała po śmierci męża na łamach "Gazety Pomorskiej".

Dziś Agnieszka Perepeczko nie chce rozmawiać z mediami o Wojciechu, z którym - jeśli wierzyć tabloidom - nic jej już nie łączy. Chętnie natomiast mówi o zmarłym w listopadzie 2005 roku mężu.

"Marek dał mi coś, czego kiedyś nie potrafiłam właściwie docenić: wielką, wielką miłość, jaka zdarza się tylko raz w życiu. Dopiero po tym, jak odszedł, uświadomiłam sobie, jak bardzo go kochałam. Ciągle go kocham" - stwierdziła w rozmowie z "Expressem Ilustrowanym".

"Krótko po śmierci Marka słyszałem telewizyjny wywiad z Agnieszką. Mówiła o wielkiej miłości, same piękne rzeczy o ich wspólnym życiu. Było to trudne do przyjęcia, w pamięci miałem zupełnie coś innego" - opowiadał z kolei Markowi Szymańskiemu, autorowi biografii aktora, ksiądz Wiesław Słowik, który przyjaźnił się z Perepeczką.