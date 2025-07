Zażądał 275 mln dolarów na nowy film. Teraz musi szukać nowej wytwórni

Tom Cruise miał zrealizować kolejny hit. Warner Bros. nie da mu 275 milionów dolarów

Tom Cruise po kolejnej misji niemożliwej wziął się za nieco inny tematycznie projekt. Superprodukcja "Deeper", do której zdjęcia mają rozpocząć się w sierpniu 2025 roku, skupi się na astronaucie wyruszającym na misję głębinową w celu zbadania niedawno odkrytego rowu oceanicznego. Nie będzie jednak świadomy, co spotka go na miejscu.

Projekt miał być realizowany przez Warner Bros., z którym gwiazdor jakiś czas temu podpisał kontrakt na dłuższą współpracę. Za reżyserię odpowiada Doug Liman, a u boku Cruise'a pojawi się utalentowana Ana de Armas.

Reklama

Prace nad "Deeper" rozpoczęły się w 2016 roku. Scenariusz napisał Max Landis, którego karierę zakończyły oskarżenia skandaliczne zachowanie z 2017 roku. Cruise polecił poprawienie tekstu Christopherowi McQuarrie'emu, swojemu stałemu współpracownikowi, który wyreżyserował cztery ostatnie filmy z serii "Mission: Impossible". Ten skończył nanosić zmiany niedawno, dzięki czemu ekipa może w końcu wejść na plan.

Niestety - na drodze do realizacji produkcji pojawiła się kolejna przeszkoda. Warner Bros. ustalił z Tomem Cruise'm, że wyprodukuje film maksymalnie za 230 milionów dolarów. Pierwotny budżet miał wynosić 200 milionów dolarów, jednak w ostatnim czasie hollywoodzki gwiazdor zażądał znacznie większej sumy. Warner Bros. powiedziało kategoryczne "nie" 275 milionom dolarów, dlatego ekipa filmowa musi szukać nowej wytwórni, w której zrealizuje projekt. Biorąc pod uwagę, że plan zdjęciowy ma rozpocząć się już w przyszłym miesiącu - nie mają dużo czasu.

Podobno swoją propozycję wystosowało już Universal Pictures. Prawdopodobnie zachętą dla studia, by przejąć projekt, jest długotrwała współpraca z Cruise'm i chęć realizacji kasowego thrillera science fiction.

"Deeper". Kiedy premiera?

Według "Deadline" premiera "Deeper" może mieć miejsce najwcześniej przed październikiem 2026 roku.

Zobacz też: Siostra i gwiazdy wspominają Michaela Madsena. "Tęsknię za moim starszym bratem"