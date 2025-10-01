Matthew McConaughey i Camila Alves: historia związku

Brazylijska modelka Camila Alves i hollywoodzki gwiazdor Matthew McConaughey poznali się w 2006 roku w jednym z barów w Los Angeles. Gdy do niej poszedł, w pierwszym momencie Alves nie wiedziała, że ma do czynienia ze sławnym aktorem. Miał on wtedy bowiem długą brodę i czapkę na głowie. Sześć lat później powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Doczekali się trojga dzieci.

W 2008 roku urodził się ich pierwszy syn, Levi. W kolejnych latach na świat przyszły kolejne dzieci: córka Vida w 2010, a potem trzeci syn, Livingston, pod koniec 2012 roku. Matthew poprosił Camilę o rękę 25 grudnia 2011. Pobrali się 9 czerwca 2012 podczas trzydniowej uroczystości w Austin, w Teksasie.

Levi McConaughey poszedł w ślady sławnego ojca

Levi McConaughey ma dziś 17 lat i stawia pierwsze kroki w Hollywood. Niedawno wystąpił u boku swojego ojca w filmie Apple TV+ "Zaginiony autokar". Na ekranie pojawiła się również matka aktora, Mary Kathleen McConaughey.

Matthew McConaughey w rozmowie z PEOPLE opowiedział o kulisach angażu syna.

"Byłem otwarty. Przez pierwsze 15 lat w Hollywood myślałem: 'Nie chciałbym, żeby moje dziecko dorastało w tej branży'. A kiedy skończyłem około 40 lat, czyli mniej więcej wtedy, gdy urodził się Levi, rozejrzałem się dookoła i zobaczyłem, ilu niezwykłych ludzi dane mi było poznać, ile podróży odbyłem i jak wartościowe było to doświadczenie. Pomyślałem sobie: 'Skąd ci się wziął pomysł, że nie chciałbyś, by któreś z twoich dzieci poszło tą drogą?'. Jeśli im się uda, będzie to dla mnie zaszczyt" - wspomina aktor.

McConaughey zdradził też, że podczas castingu poprosił, by usunięto nazwisko jego syna z nagrania próbnego. Niedługo później Levi otrzymał rolę Shauna McKaya, syna Kevina McKaya granego właśnie przez swojego ojca.

"Starałem się przekazać mu kilka wskazówek, których sam nauczyłem się po drodze. Chciałem, by poznał je wcześniej, niż ja sam je zrozumiałem" - dodaje laureat Oscara.

Na tym jednak kariera Levia się nie kończy. Młody aktor zagrał również u boku Chrisa Pratta w filmie "Way of the Warrior Kid", którego premiera dopiero przed nami.

Zdjęcie Levi i Matthew McConaughey / Olivia Wong / Getty Images

"Zaginiony autobus": o czym będzie film?

Akcja "Zaginionego autobusu" toczy się w listopadzie 2018 roku, podczas jednego z najtragiczniejszych pożarów w historii Kalifornii. Katastrofa pochłonęła 86 ofiar śmiertelnych i strawiła ponad 150 000 akrów ziemi. Głównym bohaterem jest Kevin McCay (w tej roli Matthew McConaughey), kierowca szkolnego autobusu, który staje przed dramatycznym wyzwaniem: musi uratować 23 dzieci i nauczycielkę z ogarniętej ogniem strefy zagrożenia.

Film został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce "Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire" autorstwa Lizzie Johnson. Za reżyserię odpowiada Paul Greengrass ("Lot 93", "22 lipca"), znany z realistycznego stylu i trzymającego w napięciu tempa. Obok McConaugheya na ekranie zobaczymy m.in. Americę Ferrerę, Yula Vázqueza, Ashlie Atkinson i Spencera Watsona.