Z takim rozmachem jeszcze nikt nie kręcił. Popularny aktor pełen zachwytów

"The Odyssey": epickie widowisko Christophera Nolana

Christopher Nolan pracuje nad filmową adaptacją "Odyseii", epickiego poematu Homera. Historia opowiada o podróży Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej. W obsadzie znaleźli się znani i cenieni aktorzy i aktorki - Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Mia Goth Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo oraz Charlize Theron.

Reklama

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - poinformowano.

"The Oddysey": Tom Holland jest dumny ze swojej roli

Ostatnio wrażeniami z pracy na planie podzielił się Tom Holland ("Spiderman", "Uncharted"). W wywiadzie z GQ Sports wyjawił, że gra w produkcji Nolana to “praca życia" i “najlepsze doświadczenie na planie filmowym".

Holland ocenia, że “The Oddysey" będzie wspaniałą produkcją i czymś czego widzowie dotąd nie widzieli. Aktor nie szczędził też pochwał dla reżysera oraz obsady - szczególnie Anne Hathaway i Matta Damona, z którymi od zawsze chciał współpracować.

"Możliwość wystąpienia z nimi, uczenia się od nich i zaprzyjaźnienia się z nimi... Nie mogłem marzyć o lepszej pracy. Jestem też dumny ze swojej pracy. Przychodziłem na plan każdego dnia z poczuciem celu i tego, że mam coś do udowodnienia (...)".

Zobacz też: Nowa adaptacja klasycznej powieści. Jedna z głównych ról przypadła gwieździe "Sandmana"